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Расписание матчей
Чемпионат мира по футболу 2026
Италия - Новая Зеландия
Италия - Новая Зеландия: обзор матча 20 июня 2010
Италия
20.06.2010, воскресенье, 18:00
Чемпионат мира, группа F, 2 тур
1 : 1
Завершен
Новая Зеландия
30'
В. Яквинта (П)
7'
Ш. Смелц
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Италия - Новая Зеландия
+3
Замена
️️️️
Э. Бэррон
Желтая карточка
Р. Нельсен
Замена
Ж. Кристи
️️️️
И. Вичелич
Замена
К. Вуд
️️️️
Р. Фэллон
Замена
Д. Паццини
️️️️
К. Маркизио
Замена
А. Ди Натале
️️️️
А. Джилардино
Замена
М. Каморанези
️️️️
С. Пепе
ГОЛ с пенальти! 1:1!
В. Яквинта
Желтая карточка
Т. Смит
16'
Желтая карточка
Р. Фэллон
ГОЛ! 0:1!
Ш. Смелц
Пас отдал
У. Рид
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Италия
13
Федерико Маркетти
ВР
4
Доменико Кришито
ЦЗ
3
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
0
Фабио Каннаваро
(К)
ЦЗ
19
Джанлука Дзамбротта
ПЗ
8
Клаудио Маркизио
ЛП
18
Риккардо Монтоливо
ЦП
16
Даниэле Де Росси
ЦП
9
Винченцо Яквинта
АП
7
Симоне Пепе
ПП
11
Альберто Джилардино
ЦФ
Главный тренер
Марчелло Липпи
Новая Зеландия
1
Марк Пэстон
ВР
26
Томми Смит
ЛЗ
6
Райан Нельсен
(К)
ЦЗ
2
Уинстон Рид
ПЗ
3
Тони Локхед
ЛП
5
Иван Вичелич
ЦП
7
Саймон Эллиотт
ЦП
11
Лео Бертос
ПП
10
Шейн Смелц
ЛФ
14
Рори Фэллон
ЦФ
10
Крис Киллен
РФ
Главный тренер
Рики Херберт
Италия
14
Морган Де Санктис
ВР
13
Сальваторе Боккетти
ЦЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
17
Анджело Паломбо
ЦП
21
Андреа Пирло
ЦП
8
Дженнаро Гаттузо
ЦП
16
Мауро Каморанези
ПП
0
Кристиан Маджо
ПП
0
Фабио Квальярелла
ЦФ
7
Джампаоло Паццини
ЦФ
11
Антонио Ди Натале
ЦФ
Новая Зеландия
23
Джеймс Бэннатайн
ВР
18
Энди Бойенс
ЦЗ
2
Бенджамин Сигмунд
ЦЗ
17
Дэвид Маллиган
ПЗ
21
Жереми Кристи
ЦП
16
Аарон Клепхэм
ЦП
13
Эндрю Бэррон
ЦП
8
Майкл МакГлинчи
ЦП
8
Тим Браун
ЦП
22
Жереми Броки
ЦФ
9
Крис Вуд
ЦФ
4-4-1-1
13
Маркетти
4
Кришито
3
Кьеллини
0
Каннаваро
19
Дзамбротта
8
Маркизио
18
Монтоливо
16
Де Росси
7
Пепе
9
Яквинта
11
Джилардино
3-4-3
1
Пэстон
2
Рид
6
Нельсен
26
Смит
11
Бертос
5
Вичелич
7
Эллиотт
3
Локхед
10
Киллен
14
Фэллон
10
Смелц
7
Пепе
16
Каморанези
16
Каморанези
7
Пепе
8
Маркизио
7
Паццини
7
Паццини
8
Маркизио
11
Джилардино
11
Ди Натале
11
Ди Натале
11
Джилардино
5
Вичелич
21
Кристи
21
Кристи
5
Вичелич
13
Бэррон
13
Бэррон
14
Фэллон
9
Вуд
9
Вуд
14
Фэллон
Остались в запасе
Италия
Новая Зеландия
14
Морган Де Санктис
ВР
13
Сальваторе Боккетти
ЦЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
17
Анджело Паломбо
ЦП
21
Андреа Пирло
ЦП
8
Дженнаро Гаттузо
ЦП
0
Кристиан Маджо
ПП
0
Фабио Квальярелла
ЦФ
Главный тренер
Марчелло Липпи
22
Жереми Броки
ЦФ
23
Джеймс Бэннатайн
ВР
16
Аарон Клепхэм
ЦП
18
Энди Бойенс
ЦЗ
2
Бенджамин Сигмунд
ЦЗ
17
Дэвид Маллиган
ПЗ
8
Майкл МакГлинчи
ЦП
8
Тим Браун
ЦП
Главный тренер
Рики Херберт
Остались в запасе
14
Морган Де Санктис
ВР
13
Сальваторе Боккетти
ЦЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
17
Анджело Паломбо
ЦП
21
Андреа Пирло
ЦП
8
Дженнаро Гаттузо
ЦП
0
Кристиан Маджо
ПП
0
Фабио Квальярелла
ЦФ
Остались в запасе
22
Жереми Броки
ЦФ
23
Джеймс Бэннатайн
ВР
16
Аарон Клепхэм
ЦП
18
Энди Бойенс
ЦЗ
2
Бенджамин Сигмунд
ЦЗ
17
Дэвид Маллиган
ПЗ
8
Майкл МакГлинчи
ЦП
8
Тим Браун
ЦП
Главный тренер
Марчелло Липпи
Главный тренер
Рики Херберт
Статистика матча Италия - Новая Зеландия
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Италия
Лига наций, 5 тур
Италия
- : -
12.11.2026
Франция
Лига наций, 4 тур
Италия
3 : 1
05.10.2026
Турция
Лига наций, 3 тур
Франция
1 : 1
02.10.2026
Италия
Лига наций, 2 тур
Турция
1 : 4
28.09.2026
Италия
Лига наций, 1 тур
Италия
0 : 2
25.09.2026
Бельгия
Товарищеские матчи. Сборные
Греция
0 : 1
07.06.2026
Италия
Новая Зеландия
Товарищеские матчи. Сборные
Новая Зеландия
- : -
15.11.2026
Индия
Товарищеские матчи. Сборные
Китай
0 : 3
27.09.2026
Новая Зеландия
Товарищеские матчи. Сборные
Палестина
2 : 2
24.09.2026
Новая Зеландия
Чемпионат мира, 3 тур
Новая Зеландия
1 : 5
27.06.2026
Бельгия
Чемпионат мира, 2 тур
Новая Зеландия
1 : 3
22.06.2026
Египет
Чемпионат мира, 1 тур
Иран
2 : 2
16.06.2026
Новая Зеландия
Информация о матче
Помощники судьи:
Леонель Леаль (Коста-Рика)
Карлос Пастрана (Гондурас)
Стадион:
Мбомбела
Где смотреть матч:
"Россия-2" - 17:55 (прямая трансляция)
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