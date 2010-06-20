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Расписание матчей
Чемпионат мира по футболу 2026
Словакия - Парагвай
Словакия - Парагвай: обзор матча 20 июня 2010
Словакия
20.06.2010, воскресенье, 15:30
Чемпионат мира, группа F, 2 тур
0 : 2
Завершен
Парагвай
27'
Э. Вера
86'
К. Риверос
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Словакия - Парагвай
Замена
Э. Баррето
️️️️
Э. Вера
ГОЛ! 0:2!
К. Риверос
Пас отдал
П. Да Силва
Желтая карточка
В. Вайсс
Замена
М. Стох
️️️️
К. Салата
Замена
О. Кардосо
️️️️
Л. Барриос
Замена
Ф. Голошко
️️️️
С. Шестак
Замена
А. Торрес
️️️️
Н. Вальдес
Желтая карточка
С. Шестак
+1
Желтая карточка
Э. Вера
Желтая карточка
Я. Дюрица
ГОЛ! 0:1!
Э. Вера
Пас отдал
Л. Барриос
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Словакия
1
Ян Муха
ВР
4
Ян Дюрица
ЛЗ
3
Мартин Шкртел
ЦЗ
16
Корнел Салата
ЦЗ
2
Петер Пекарик
ПЗ
7
Владимир Вайсс
ЛП
6
Здено Штрба
ОП
8
Ян Козак
ЦП
17
Марек Гамшик
(К)
ЦП
9
Станислав Шестак
ПП
11
Роберт Виттек
ЦФ
Главный тренер
Владимир Вайсс
Парагвай
1
Хусто Вильяр
(К)
ВР
3
Клаудио Морель
ЛЗ
5
Антолин Алькарас
ЦЗ
14
Пауло Да Силва
ЦЗ
6
Карлос Бонет
ПЗ
15
Виктор Касерес
ОП
13
Энрике Вера
ЦП
16
Кристиан Риверос
ЦП
18
Нельсон Вальдес
АП
9
Роке Санта Крус
ЦФ
8
Лукас Барриос
ЦФ
Главный тренер
Херардо Мартино
Словакия
12
Душан Перниш
ВР
12
Душан Куцяк
ВР
4
Радослав Забавник
ЛЗ
5
Марек Чех
ЛЗ
22
Мартин Петраш
ЦЗ
10
Марек Сапара
ЛП
18
Эрик Йендришек
ЛП
10
Мирослав Стох
ЦП
19
Юрай Куцка
ЦП
14
Камил Копунек
ЦП
13
Филип Голошко
ЦФ
14
Мартин Якубко
ЦФ
Парагвай
22
Альдо Бобадилья
ВР
22
Диего Баррето
ВР
5
Хулио Касерес
ЦЗ
17
Аурелиано Торрес
ЦЗ
4
Денис Каниса
ПЗ
2
Дарио Верон
ПЗ
11
Эдгар Бенитес
ЛП
21
Нестор Ортигоса
ОП
8
Эдгар Баррето
ЦП
11
Хонатан Сантана
ПП
23
Родолфу Гамарра
ЦФ
7
Оскар Кардосо
ЦФ
4-1-4-1
1
Муха
4
Дюрица
3
Шкртел
16
Салата
2
Пекарик
6
Штрба
7
Вайсс
8
Козак
17
Гамшик
9
Шестак
11
Виттек
4-1-2-1-2
1
Вильяр
6
Бонет
5
Алькарас
14
Да Силва
3
Морель
15
Касерес
13
Вера
16
Риверос
18
Вальдес
8
Барриос
9
Санта Крус
16
Салата
10
Стох
10
Стох
16
Салата
9
Шестак
13
Голошко
13
Голошко
9
Шестак
18
Вальдес
17
Торрес
17
Торрес
18
Вальдес
13
Вера
8
Баррето
8
Баррето
13
Вера
8
Барриос
7
Кардосо
7
Кардосо
8
Барриос
Остались в запасе
Словакия
Парагвай
22
Мартин Петраш
ЦЗ
12
Душан Перниш
ВР
12
Душан Куцяк
ВР
4
Радослав Забавник
ЛЗ
5
Марек Чех
ЛЗ
10
Марек Сапара
ЛП
18
Эрик Йендришек
ЛП
19
Юрай Куцка
ЦП
14
Камил Копунек
ЦП
14
Мартин Якубко
ЦФ
Главный тренер
Владимир Вайсс
23
Родолфу Гамарра
ЦФ
22
Альдо Бобадилья
ВР
22
Диего Баррето
ВР
5
Хулио Касерес
ЦЗ
4
Денис Каниса
ПЗ
2
Дарио Верон
ПЗ
11
Эдгар Бенитес
ЛП
21
Нестор Ортигоса
ОП
11
Хонатан Сантана
ПП
Главный тренер
Херардо Мартино
Остались в запасе
22
Мартин Петраш
ЦЗ
12
Душан Перниш
ВР
12
Душан Куцяк
ВР
4
Радослав Забавник
ЛЗ
5
Марек Чех
ЛЗ
10
Марек Сапара
ЛП
18
Эрик Йендришек
ЛП
19
Юрай Куцка
ЦП
14
Камил Копунек
ЦП
14
Мартин Якубко
ЦФ
Остались в запасе
23
Родолфу Гамарра
ЦФ
22
Альдо Бобадилья
ВР
22
Диего Баррето
ВР
5
Хулио Касерес
ЦЗ
4
Денис Каниса
ПЗ
2
Дарио Верон
ПЗ
11
Эдгар Бенитес
ЛП
21
Нестор Ортигоса
ОП
11
Хонатан Сантана
ПП
Главный тренер
Владимир Вайсс
Главный тренер
Херардо Мартино
Статистика матча Словакия - Парагвай
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Словакия
Лига наций, 5 тур
Словакия
- : -
13.11.2026
Фарерские острова
Лига наций, 4 тур
Молдова
0 : 4
06.10.2026
Словакия
Лига наций, 3 тур
Фарерские острова
1 : 1
02.10.2026
Словакия
Лига наций, 2 тур
Словакия
2 : 1
29.09.2026
Казахстан
Лига наций, 1 тур
Словакия
2 : 0
26.09.2026
Молдова
Товарищеские матчи. Сборные
Словакия
2 : 2
05.06.2026
Черногория
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Товарищеские матчи. Сборные
Сингапур
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13.11.2026
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Товарищеские матчи. Сборные
Колумбия
0 : 1
03.10.2026
Парагвай
Товарищеские матчи. Сборные
Боливия
0 : 2
27.09.2026
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Чемпионат мира, 1/8 финала
Парагвай
0 : 1
05.07.2026
Франция
Чемпионат мира, 1/16 финала
Германия
1 : 1
29.06.2026
Парагвай
Чемпионат мира, 3 тур
Парагвай
0 : 0
26.06.2026
Австралия
Информация о матче
Помощники судьи:
Эварис Менкуанде (Камерун)
Бешир Хассани (Тунис)
Стадион:
Фри Стейт
Где смотреть матч:
"Первый" - 15:40 (прямая трансляция)
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