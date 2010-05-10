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апрель 2010
май 2010
Россия. Второй Дивизион. Зона Восток 2010, 4 тур
Сахалин
2 : 0
Матч завершен
Смена
1 : 1
Новокузнецк
Матч завершен
Байкал
3 : 0
Матч завершен
Чита
0 : 0
Матч завершен
Динамо Брл
2 : 0
Матч завершен
Россия. Премьер-Лига 2010, 10 тур
Сибирь
4 : 1
Крылья Советов
Матч завершен
ЦСКА
4 : 1
Ахмат
Матч завершен
Алания
5 : 2
Спартак
Матч завершен
Амкар-Пермь
0 : 2
Зенит
Матч завершен
Ростов
0 : 2
Рубин
Матч завершен
Россия. Первый дивизион 2010, 9 тур
Иртыш
2 : 3
Кубань (ЛФЛ)
Матч завершен
Урал
0 : 2
Химки
Матч завершен
Сочи
1 : 2
Луч
Матч завершен
Шинник
1 : 1
Салют
Матч завершен
Балтика
1 : 2
СКА-Хабаровск
Матч завершен
Динамо Бр
1 : 0
Авангард
Матч завершен
1 : 0
Волгарь
Матч завершен
Краснодар
3 : 0
Ротор
Матч завершен
Россия. Кубок (2010/2011), 1/128 финала
СКА
0 : 1
Астрахань
Матч завершен
0 : 2
Армавир
Матч завершен
Динамо Ставрополь
0 : 3
Черноморец
Матч завершен
Ангушт
1 : 0
Машук-КМВ
Матч завершен
Россия. Молодежное первенство 2010, 10 тур
Анжи (мол)
0 : 1
Динамо (мол)
Матч завершен
Раменское
3 : 1
Томь (мол)
Матч завершен
Спартак Нч (мол)
1 : 2
Локомотив (мол)
Матч завершен
Чемпионат Турции (2009/2010), 33 тур
Трабзонспор
2 : 1
Денизлиспор
Матч завершен