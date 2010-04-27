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    Расписание матчей 27-04-2010

    март 2010
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4
    апрель 2010
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2
    май 2010
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6
    Предыдущий день Следующий день
    Франция. Лига 1 (2009/2010), 35 тур
    27 апреля, вторник
    21:00
    Монако
    1:1
    Ле Ман
    Матч завершен
    27 апреля, вторник
    21:00
    Гренобль
    4:0
    ПСЖ
    Матч завершен
    Лига Чемпионов (2009/2010), 1/2 финала, ответный матч
    27 апреля, вторник
    22:45
    Лион
    0:3
    Бавария
    Матч завершен
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