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март 2010
апрель 2010
Россия. Молодежное первенство 2010, 4 тур
ЦСКА (мол)
0 : 1
Зенит (мол)
Матч завершен
Спартак Нч (мол)
1 : 0
Ростов (мол)
Матч завершен
Анжи (мол)
0 : 1
Матч завершен
Амкар (мол)
0 : 0
Сибирь (мол)
Матч завершен
Чемпионат Англии. Чемпион-Лига (2009/2010), 41 тур
Сканторп Юнайтед
2 : 4
Блэкпул
Матч завершен
Вест Бромвич
3 : 0
Лестер
Матч завершен
США. МЛС 2010
Динамо Хьюстон
2 : 1
Реал Солт-Лейк
Матч завершен
Лос-Анджелес Гэлакси
2 : 0
Матч завершен
Чемпионат Украины (2009/2010), 23 тур
Карпаты
1 : 1
Черноморец
Матч завершен
Чемпионат Турции (2009/2010), 28 тур
Анкарагюджю
0 : 0
Бешикташ
Матч завершен
Чемпионат Австрии (2009/2010), 28 тур
Зальцбург
2 : 0
Маттерсбург
Матч завершен
Чемпионат Дании (2009/2010), 24 тур
Ольборг
1 : 1
Сендерийск
Матч завершен
Чемпионат Португалии (2009/2010), 25 тур
Брага
3 : 2
Витория Гимараеш
Матч завершен
Насьональ
1 : 0
Лейшоеш
Матч завершен
Спортинг
5 : 0
Риу Аве
Матч завершен