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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Лион - Бавария
Лион - Бавария: обзор матча 27 апреля 2010
Лион
27.04.2010, вторник, 22:45
Лига Чемпионов, 1/2 финала
0 : 3
Первый матч – 0 : 1
Завершен
Бавария
26'
И. Олич
67'
И. Олич
77'
И. Олич
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лион - Бавария
Замена
Эдерсон
️️️️
Лисандро
Замена
Д. Алаба
️️️️
Б. Швайнштайгер
ГОЛ! 0:3!
И. Олич
Пас отдал
Ф. Лам
Замена
М. Клозе
️️️️
А. Роббен
Замена
М. Пьянич
️️️️
С. Дельгадо
ГОЛ! 0:2!
И. Олич
Пас отдал
Х. Алтынтоп
Вторая желтая
Крис
Желтая карточка
Крис
Замена
Б. Гомис
️️️️
А. Сиссоко
Замена
М. Демичелис
️️️️
Д. ван Бюйтен
ГОЛ! 0:1!
И. Олич
Пас отдал
Т. Мюллер
Желтая карточка
Х. Алтынтоп
Желтая карточка
М. Гоналон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лион
1
Уго Льорис
ВР
26
Али Сиссоко
ЛЗ
4
Жан-Ален Бумсонг
ЦЗ
3
Крис
(К)
ЦЗ
15
Антони Ревейер
ПЗ
7
Мишел Бастос
ЛП
25
Максим Гоналон
ОП
17
Жан Макун
ЦП
19
Сезар Дельгадо
АП
8
Сидней Гову
ПП
9
Лисандро
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Бавария
22
Ханс-Йорг Бутт
ВР
26
Диего Контенто
ЛЗ
28
Хольгер Бадштубер
ЦЗ
5
Даниэль ван Бюйтен
ЦЗ
21
Филипп Лам
ПЗ
6
Марк ван Боммел
(К)
ОП
34
Хамит Алтынтоп
ЦП
31
Бастиан Швайнштайгер
ЦП
40
Ивица Олич
ЛФ
13
Томас Мюллер
ЦФ
10
Арьен Роббен
РФ
Главный тренер
Венсан Компани
Лион
1
Реми Веркутр
ВР
0
Андерсон
ЦЗ
89
Ламин Гассама
ЦЗ
10
Эдерсон
ЛП
15
Миралем Пьянич
ЦП
4
Ким Чельстрем
ЦП
18
Бафетимби Гомис
ЦФ
Бавария
1
Михаэль Ренсинг
ВР
37
Андреас Герлиц
ЦЗ
5
Давид Алаба
ЦЗ
2
Мартин Демичелис
ЦЗ
11
Мирослав Клозе
ЦФ
27
Марио Гомес
ЦФ
4-1-3-1-1
1
Льорис
26
Сиссоко
4
Бумсонг
3
Крис
15
Ревейер
25
Гоналон
7
Бастос
17
Макун
8
Гову
19
Дельгадо
9
Лисандро
4-1-2-3
22
Бутт
21
Лам
28
Бадштубер
5
ван Бюйтен
26
Контенто
6
ван Боммел
34
Алтынтоп
31
Швайнштайгер
10
Роббен
13
Мюллер
40
Олич
9
Лисандро
10
Эдерсон
10
Эдерсон
9
Лисандро
19
Дельгадо
15
Пьянич
15
Пьянич
19
Дельгадо
26
Сиссоко
18
Гомис
18
Гомис
26
Сиссоко
31
Швайнштайгер
5
Алаба
5
Алаба
31
Швайнштайгер
5
ван Бюйтен
2
Демичелис
2
Демичелис
5
ван Бюйтен
10
Роббен
11
Клозе
11
Клозе
10
Роббен
Остались в запасе
Лион
Бавария
0
Андерсон
ЦЗ
1
Реми Веркутр
ВР
89
Ламин Гассама
ЦЗ
4
Ким Чельстрем
ЦП
Главный тренер
Паулу Фонсека
37
Андреас Герлиц
ЦЗ
1
Михаэль Ренсинг
ВР
27
Марио Гомес
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
Остались в запасе
0
Андерсон
ЦЗ
1
Реми Веркутр
ВР
89
Ламин Гассама
ЦЗ
4
Ким Чельстрем
ЦП
Остались в запасе
37
Андреас Герлиц
ЦЗ
1
Михаэль Ренсинг
ВР
27
Марио Гомес
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Главный тренер
Венсан Компани
Статистика матча Лион - Бавария
2
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Лион
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига Европы, 3 тур
Хоффенхайм
3 : 0
22.10.2026
Лион
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Информация о матче
Главный судья:
Массимо Бузакка
(Беллинцона)
Стадион:
Жерлан
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 22:30 (прямая)
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