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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Бавария - Лион
Бавария - Лион: обзор матча 21 апреля 2010
Бавария
21.04.2010, среда, 22:45
Лига Чемпионов, 1/2 финала
1 : 0
Ответный матч – 3 : 0
Завершен
Лион
69'
А. Роббен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бавария - Лион
Замена
Х. Алтынтоп
️️️️
А. Роббен
Замена
С. Гову
️️️️
С. Дельгадо
Замена
М. Бастос
️️️️
Эдерсон
ГОЛ! 1:0!
А. Роббен
Замена
М. Гомес
️️️️
Д. Праньич
Замена
Ж. Макун
️️️️
М. Пьянич
Вторая желтая
Ж. Тулалан
Желтая карточка
Ж. Тулалан
Замена
А. Тимощук
️️️️
И. Олич
Красная карточка
Ф. Рибери
Желтая карточка
Д. Праньич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бавария
22
Ханс-Йорг Бутт
ВР
26
Диего Контенто
ЛЗ
5
Даниэль ван Бюйтен
ЦЗ
2
Мартин Демичелис
ЦЗ
21
Филипп Лам
(К)
ПЗ
7
Франк Рибери
ЛП
31
Бастиан Швайнштайгер
ЦП
32
Даниэль Праньич
ЦП
10
Арьен Роббен
ПП
40
Ивица Олич
ЦФ
13
Томас Мюллер
ЦФ
Главный тренер
Луи ван Гаал
Лион
1
Уго Льорис
ВР
26
Али Сиссоко
ЛЗ
28
Жереми Тулалан
ЦЗ
3
Крис
(К)
ЦЗ
15
Антони Ревейер
ПЗ
19
Сезар Дельгадо
ЛП
25
Максим Гоналон
ОП
15
Миралем Пьянич
ЦП
4
Ким Чельстрем
ЦП
10
Эдерсон
ПП
9
Лисандро
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Бавария
1
Михаэль Ренсинг
ВР
37
Андреас Герлиц
ЦЗ
5
Давид Алаба
ЦЗ
44
Анатолий Тимощук
ОП
34
Хамит Алтынтоп
ПП
11
Мирослав Клозе
ЦФ
27
Марио Гомес
ЦФ
Лион
1
Реми Веркутр
ВР
0
Андерсон
ЦЗ
89
Ламин Гассама
ЦЗ
7
Мишел Бастос
ЛП
17
Жан Макун
ЦП
18
Бафетимби Гомис
ЦФ
8
Сидней Гову
ЦФ
4-4-2
22
Бутт
26
Контенто
5
ван Бюйтен
2
Демичелис
21
Лам
7
Рибери
31
Швайнштайгер
32
Праньич
10
Роббен
13
Мюллер
40
Олич
4-1-4-1
1
Льорис
15
Ревейер
28
Тулалан
3
Крис
26
Сиссоко
25
Гоналон
10
Эдерсон
15
Пьянич
4
Чельстрем
19
Дельгадо
9
Лисандро
40
Олич
44
Тимощук
44
Тимощук
40
Олич
10
Роббен
34
Алтынтоп
34
Алтынтоп
10
Роббен
32
Праньич
27
Гомес
27
Гомес
32
Праньич
10
Эдерсон
7
Бастос
7
Бастос
10
Эдерсон
15
Пьянич
17
Макун
17
Макун
15
Пьянич
19
Дельгадо
8
Гову
8
Гову
19
Дельгадо
Остались в запасе
Бавария
Лион
37
Андреас Герлиц
ЦЗ
1
Михаэль Ренсинг
ВР
5
Давид Алаба
ЦЗ
11
Мирослав Клозе
ЦФ
Главный тренер
Луи ван Гаал
0
Андерсон
ЦЗ
1
Реми Веркутр
ВР
89
Ламин Гассама
ЦЗ
18
Бафетимби Гомис
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Остались в запасе
37
Андреас Герлиц
ЦЗ
1
Михаэль Ренсинг
ВР
5
Давид Алаба
ЦЗ
11
Мирослав Клозе
ЦФ
Остались в запасе
0
Андерсон
ЦЗ
1
Реми Веркутр
ВР
89
Ламин Гассама
ЦЗ
18
Бафетимби Гомис
ЦФ
Главный тренер
Луи ван Гаал
Главный тренер
Паулу Фонсека
Статистика матча Бавария - Лион
1
1
1
1
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Лион
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига Европы, 3 тур
Хоффенхайм
3 : 0
22.10.2026
Лион
Информация о матче
Главный судья:
Роберто Розетти
(Турин)
Помощники судьи:
Паоло Кальканьо
Стефано Айрольди (оба - Италия)
Стадион:
Альянц Арена
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 22:25 (прямая)
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