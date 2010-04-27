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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Монако - Ле-Ман
Монако - Ле-Ман: обзор матча 27 апреля 2010
Монако
27.04.2010, вторник, 21:00
Франция. Лига 1, 35 тур
1 : 1
Завершен
Ле-Ман
48'
М. Маазу
10'
М. Доссеви
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Монако - Ле-Ман
Замена
Л. Бааль
️️️️
Р. Лама
Замена
Я. Сагбо
️️️️
Х. Пабло Пино
Замена
С. Корчиа
️️️️
М. Доссеви
Замена
Ф. Сиссе
️️️️
Т. Хельстад
Замена
М. Кутадье
️️️️
А. Алонсо
Желтая карточка
М. Майга
Пенальти не реализован!
Нене
Желтая карточка
Р. Лама
ГОЛ! 1:1!
М. Маазу
Замена
М. Маазу
️️️️
П. Чу-Юн
Желтая карточка
А. Жедер
Желтая карточка
С. Бухур
Желтая карточка
А. Алонсо
20'
10'
ГОЛ! 0:1!
М. Доссеви
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монако
16
Йоанн Тюрам-Ульен
ВР
13
Джими Траоре
ЛЗ
20
Франсуа Модесто
ЦЗ
28
Себастьен Пюйгренье
ЦЗ
27
Седрик Монгонгю
ПЗ
12
Нене
ЛП
6
Томас Мангани
ЦП
6
Эдуардо Коста
ЦП
99
Хуан Пабло Пино
АП
8
Алехандро Алонсо
ПП
30
Пак Чу-Юн
ЦФ
Главный тренер
Филипе Луис
Ле-Ман
1
Дидье Овоно
ВР
2
Антонио Жедер
ЛЗ
26
Самуэль Бухур
ЛЗ
50
Жоау Паулу
ЦЗ
13
Сирияк Лувьон
ЦЗ
14
Ролан Лама
ЛВ
8
Фредерик Томас
ОП
14
Матье Доссеви
ЦП
4
Мусса Нэрри
ЦП
22
Торстен Хельстад
ЦФ
20
Модибо Майга
ЦФ
Монако
26
Винсан Муратори
ЛЗ
63
Николя Н'Кулу
ЦЗ
12
Адриано
ПЗ
6
Матье Кутадье
ЦП
20
Янник Сагбо
ЦФ
22
Мусса Маазу
ЦФ
Ле-Ман
31
Георгий Макаридзе
ВР
24
Людовик Бааль
ЛЗ
19
Грегори Сердан
ЦЗ
14
Себастьен Корчиа
ПЗ
21
Гийом Лорьо
ЦП
22
Альмен Абди
ЦП
20
Фуссейни Сиссе
ЦФ
4-4-1-1
16
Тюрам-Ульен
13
Траоре
20
Модесто
28
Пюйгренье
27
Монгонгю
12
Нене
6
Мангани
6
Эдуардо Коста
8
Алонсо
99
Пино
30
Пак Чу-Юн
4-1-2-1-2
1
Овоно
2
Жедер
50
Паулу
13
Лувьон
26
Бухур
8
Томас
14
Доссеви
4
Нэрри
14
Лама
20
Майга
22
Хельстад
8
Алонсо
6
Кутадье
6
Кутадье
8
Алонсо
99
Пино
20
Сагбо
20
Сагбо
99
Пино
30
Пак Чу-Юн
22
Маазу
22
Маазу
30
Пак Чу-Юн
22
Хельстад
20
Сиссе
20
Сиссе
22
Хельстад
14
Лама
24
Бааль
24
Бааль
14
Лама
14
Доссеви
14
Корчиа
14
Корчиа
14
Доссеви
Остались в запасе
Монако
Ле-Ман
26
Винсан Муратори
ЛЗ
63
Николя Н'Кулу
ЦЗ
12
Адриано
ПЗ
Главный тренер
Филипе Луис
31
Георгий Макаридзе
ВР
19
Грегори Сердан
ЦЗ
21
Гийом Лорьо
ЦП
22
Альмен Абди
ЦП
Остались в запасе
26
Винсан Муратори
ЛЗ
63
Николя Н'Кулу
ЦЗ
12
Адриано
ПЗ
Остались в запасе
31
Георгий Макаридзе
ВР
19
Грегори Сердан
ЦЗ
21
Гийом Лорьо
ЦП
22
Альмен Абди
ЦП
Главный тренер
Филипе Луис
Статистика матча Монако - Ле-Ман
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Монако
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
- : -
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Ле-Ман
1 : 1
08.11.2026
Монако
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Лига конференций, 2 тур
Монако
3 : 0
22.10.2026
Фрайбург
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
- : -
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ле-Ман
1 : 1
08.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 9 тур
Труа
2 : 0
31.10.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 8 тур
Осер
1 : 1
25.10.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 7 тур
Ле-Ман
0 : 3
16.10.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 6 тур
ПСЖ
3 : 1
10.10.2026
Ле-Ман
Информация о матче
Главный судья:
Филипп Малиж
(Ним)
Стадион:
Луи II
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