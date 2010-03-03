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    Расписание матчей 03-03-2010

    февраль 2010
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
    март 2010
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4
    апрель 2010
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2
    Предыдущий день Следующий день
    Товарищеские матчи. Сборные 2010
    3 марта, среда
    16:00
    Белоруссия
    3:1
    Армения
    Матч завершен
    3 марта, среда
    16:30
    Северная Македония
    2:1
    Черногория
    Матч завершен
    3 марта, среда
    19:00
    Словакия
    0:1
    Норвегия
    Матч завершен
    3 марта, среда
    21:30
    Венгрия
    1:1
    Россия
    Матч завершен
    3 марта, среда
    22:00
    Люксембург
    1:2
    Азербайджан
    Матч завершен
    3 марта, среда
    22:30
    Австрия
    2:1
    Дания
    Матч завершен
    3 марта, среда
    22:30
    Польша
    2:0
    Болгария
    Матч завершен
    3 марта, среда
    22:45
    Бельгия
    0:1
    Хорватия
    Матч завершен
    3 марта, среда
    22:45
    Германия
    0:1
    Аргентина
    Матч завершен
    3 марта, среда
    22:45
    Италия
    0:0
    Камерун
    Матч завершен
    3 марта, среда
    22:45
    Нидерланды
    2:1
    США
    Матч завершен
    3 марта, среда
    22:45
    Уэльс
    0:1
    Швеция
    Матч завершен
    3 марта, среда
    23:00
    Англия
    3:1
    Египет
    Матч завершен
    3 марта, среда
    23:00
    Франция
    0:2
    Испания
    Матч завершен
    3 марта, среда
    23:00
    Шотландия
    1:0
    Чехия
    Матч завершен
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