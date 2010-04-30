Все матчи Онлайн Завершенные Важные Избранные
март 2010
апрель 2010
Россия. Премьер-Лига 2010, 8 тур
Анжи
0 : 0
Крылья Советов
Матч завершен
Франция. Лига 1 (2009/2010), 35 тур
Осер
0 : 0
Марсель
Матч завершен
Россия. Второй Дивизион. Зона Юг 2010, 4 тур
Ангушт
1 : 1
Астрахань
Матч завершен
Анжи-2
5 : 1
Матч завершен
0 : 0
Дружба
Матч завершен
1 : 0
МИТОС
Матч завершен
Динамо Ставрополь
0 : 3
Черноморец
Матч завершен
0 : 3
Матч завершен
СКА
0 : 1
Армавир
Матч завершен
1 : 0
Матч завершен
Россия. Второй Дивизион. Зона Запад 2010, 3 тур
1 : 2
Череповец
Матч завершен
Спартак К
0 : 1
Матч завершен
3 : 1
Матч завершен
1 : 3
Торпедо Вл
Матч завершен
2 : 0
Матч завершен
ЦРФСО
2 : 0
Матч завершен
Россия. Молодежное первенство 2010, 8 тур
Ахмат (мол)
1 : 1
Локомотив (мол)
Матч завершен
Спартак Нч (мол)
2 : 1
Динамо (мол)
Матч завершен
Чемпионат Украины (2009/2010), 28 тур
Ворскла
1 : 5
Арсенал
Матч завершен
Металлург
0 : 0
Заря
Матч завершен
Чемпионат Австрии (2009/2010), 33 тур
Рапид
5 : 3
Капфенберг
Матч завершен
Чемпионат Бельгии (2009/2010), 8 тур
Зюлте-Варегем
0 : 0
Андерлехт
Матч завершен
Чемпионат Чехии (2009/2010), 27 тур
Словацко
1 : 0
Млада Болеслав
Матч завершен