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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Металлург - Заря
Металлург - Заря: обзор матча 30 апреля 2010
Металлург
30.04.2010, пятница, 20:00
Чемпионат Украины, 28 тур
0 : 0
Завершен
Заря
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Металлург - Заря
Красная карточка
Д. Лазич
+2
Желтая карточка
М. Сержиу
+2
Замена
С. Шевчук
️️️️
С. Силюк
Желтая карточка
В. Виценец
Замена
Д. Лазич
️️️️
А. Годин
Желтая карточка
В. Езерский
Замена
Соарес
️️️️
Ч. Танаса
Замена
В. Виценец
️️️️
Е. Картушов
Замена
А. Дашян
️️️️
Ч. Янков
Желтая карточка
В. Прийма
+1
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Металлург
10
Дмитрий Воробьев
ВР
98
Вильям Боавентура
ЛЗ
4
Василий Прийма
ЦЗ
4
Александр Воловик
ЦЗ
13
Игорь Коротецкий
ЦЗ
28
Мариу Сержиу
ПЗ
22
Генрих Мхитарян
ЦП
16
Чавдар Янков
ЦП
11
Алексей Годин
ЦП
39
Санни Кингсли
ЦФ
22
Чиприан Танаса
ЦФ
Главный тренер
Николай Костов
Заря
99
Игорь Шуховцев
ВР
2
Алексей Полянский
ЦЗ
5
Владимир Езерский
ЦЗ
33
Максим Билый
ЛП
11
Егор Картушов
ЛВ
4
Игорь Чайковский
ОП
5
Сергей Силюк
ЦП
88
Игорь Скоба
ЦП
6
Никита Каменюка
ЦП
27
Тарас Лазарович
ЦФ
9
Сергей Рудыка
ЦФ
Главный тренер
Юрий Коваль
Металлург
81
Владимир Дишленкович
ВР
0
Сергей Билозор
ЦЗ
17
Соарес
ЛВ
10
Джордже Лазич
ЦП
9
Артак Дашян
АП
77
Антон Савин
ПВ
19
Виталий Иванко
ЦФ
Заря
36
Андрей Полтавцев
ВР
55
Максим Ковалев
ЦЗ
14
Парит Джихани
ЦП
25
Виталий Виценец
ЦП
7
Артем Семененко
ЦП
70
Сергей Шевчук
ЦП
89
Александр Волков
ЦФ
3-2-3-2
10
Воробьев
4
Прийма
4
Воловик
13
Коротецкий
98
Боавентура
28
Мариу Сержиу
22
Мхитарян
16
Янков
11
Годин
22
Танаса
39
Санни Кингсли
2-1-4-1-2
99
Шуховцев
2
Полянский
5
Езерский
4
Чайковский
5
Силюк
88
Скоба
6
Каменюка
33
Билый
11
Картушов
9
Рудыка
27
Лазарович
11
Годин
10
Лазич
10
Лазич
11
Годин
16
Янков
9
Дашян
9
Дашян
16
Янков
22
Танаса
17
Соарес
17
Соарес
22
Танаса
11
Картушов
25
Виценец
25
Виценец
11
Картушов
5
Силюк
70
Шевчук
70
Шевчук
5
Силюк
Остались в запасе
Металлург
Заря
0
Сергей Билозор
ЦЗ
77
Антон Савин
ПВ
81
Владимир Дишленкович
ВР
19
Виталий Иванко
ЦФ
Главный тренер
Николай Костов
14
Парит Джихани
ЦП
55
Максим Ковалев
ЦЗ
89
Александр Волков
ЦФ
36
Андрей Полтавцев
ВР
7
Артем Семененко
ЦП
Главный тренер
Юрий Коваль
Остались в запасе
0
Сергей Билозор
ЦЗ
77
Антон Савин
ПВ
81
Владимир Дишленкович
ВР
19
Виталий Иванко
ЦФ
Остались в запасе
14
Парит Джихани
ЦП
55
Максим Ковалев
ЦЗ
89
Александр Волков
ЦФ
36
Андрей Полтавцев
ВР
7
Артем Семененко
ЦП
Главный тренер
Николай Костов
Главный тренер
Юрий Коваль
Статистика матча Металлург - Заря
2
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Волынь
1 : 1
29.05.2015
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 25 тур
Металлург
0 : 0
23.05.2015
Говерла
Украина. Премьер-Лига, 24 тур
Шахтер
2 : 0
16.05.2015
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 23 тур
Металлург
0 : 6
10.05.2015
Динамо К
Украина. Премьер-Лига, 22 тур
Заря
4 : 2
02.05.2015
Металлург
Заря
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Карпаты
- : -
21.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Заря
1 : 2
08.11.2026
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Заря
1 : 0
02.11.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Заря
2 : 1
17.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Левый берег
0 : 0
12.10.2026
Заря
Информация о матче
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