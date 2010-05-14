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апрель 2010
май 2010
Россия. Премьер-Лига 2010, 11 тур
Ахмат
2 : 0
Леон Сатурн
Матч завершен
Рубин
0 : 1
ЦСКА
Матч завершен
Крылья Советов
1 : 2
Ростов
Матч завершен
Россия. Второй Дивизион. Зона Запад 2010, 6 тур
2 : 0
Матч завершен
4 : 1
Псков
Матч завершен
1 : 2
Волга
Матч завершен
0 : 3
Матч завершен
2 : 3
Матч завершен
Череповец
0 : 0
Текстильщик
Матч завершен
Торпедо Вл
1 : 2
Матч завершен
Россия. Молодежное первенство 2010, 11 тур
Томь (мол)
0 : 0
Спартак Нч (мол)
Матч завершен
Динамо (мол)
2 : 0
Матч завершен
Локомотив (мол)
2 : 0
Амкар (мол)
Матч завершен
США. МЛС 2010
Реал Солт-Лейк
3 : 1
Динамо Хьюстон
Матч завершен