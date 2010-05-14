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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Рубин - ЦСКА
Рубин - ЦСКА: обзор матча 14 мая 2010
Рубин
14.05.2010, пятница, 18:15
Россия. Премьер-Лига, 11 тур
0 : 1
Завершен
ЦСКА
39'
М. Гонсалес
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рубин - ЦСКА
Замена
П. Мамаев
️️️️
М. Гонсалес
Желтая карточка
А. Дзагоев
Замена
Ф. Текке
️️️️
А. Горбанец
Замена
Е. Баляйкин
️️️️
Х. Кабзе
ГОЛ! 0:1!
М. Гонсалес
Пас отдал
А. Дзагоев
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рубин
1
Сергей Рыжиков
ВР
21
Жорди Фигерас
ЛЗ
9
Александр Орехов
ЦЗ
44
Сесар Навас
ЦЗ
17
Виталий Калешин
ПЗ
37
Сергей Семак
(К)
ЦП
15
Рафал Муравски
ЦП
16
Кристиан Нобоа
ЦП
32
Андрей Горбанец
АП
99
Хасан Кабзе
ЦФ
11
Александр Бухаров
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
(К)
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
4
Сергей Игнашевич
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
11
Марк Гонсалес
ЛП
20
Евгений Алдонин
ЦП
5
Дейвидас Шемберас
ЦП
66
Алан Дзагоев
ЦП
3
Кейсуке Хонда
АП
17
Гильерме
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Рубин
0
Евгений Черемисин
ВР
29
Михаил Мищенко
ЦЗ
21
Вагиз Галиулин
ЛП
32
Евгений Баляйкин
ЦП
10
Бибрас Натхо
ЦП
33
Фатих Текке
ЦФ
97
Игорь Портнягин
ЦФ
ЦСКА
1
Сергей Чепчугов
ВР
30
Андрей Васянович
ПЗ
5
Ника Пилиев
ЛП
25
Элвир Рахимич
ОП
10
Павел Мамаев
ЦП
17
Милош Красич
ПП
26
Секу
ПП
4-3-1-2
1
Рыжиков
21
Фигерас
9
Орехов
44
Навас
17
Калешин
37
Семак
15
Муравски
16
Нобоа
32
Горбанец
11
Бухаров
99
Кабзе
4-4-1-1
35
Акинфеев
14
Набабкин
6
Березуцкий
4
Игнашевич
42
Щенников
20
Алдонин
5
Шемберас
66
Дзагоев
11
Гонсалес
3
Хонда
17
Гильерме
99
Кабзе
32
Баляйкин
32
Баляйкин
99
Кабзе
32
Горбанец
33
Текке
33
Текке
32
Горбанец
11
Гонсалес
10
Мамаев
10
Мамаев
11
Гонсалес
Остались в запасе
Рубин
ЦСКА
0
Евгений Черемисин
ВР
29
Михаил Мищенко
ЦЗ
21
Вагиз Галиулин
ЛП
10
Бибрас Натхо
ЦП
97
Игорь Портнягин
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
1
Сергей Чепчугов
ВР
30
Андрей Васянович
ПЗ
5
Ника Пилиев
ЛП
25
Элвир Рахимич
ОП
17
Милош Красич
ПП
26
Секу
ПП
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Остались в запасе
0
Евгений Черемисин
ВР
29
Михаил Мищенко
ЦЗ
21
Вагиз Галиулин
ЛП
10
Бибрас Натхо
ЦП
97
Игорь Портнягин
ЦФ
Остались в запасе
1
Сергей Чепчугов
ВР
30
Андрей Васянович
ПЗ
5
Ника Пилиев
ЛП
25
Элвир Рахимич
ОП
17
Милош Красич
ПП
26
Секу
ПП
Главный тренер
Курбан Бердыев
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Статистика матча Рубин - ЦСКА
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Рубин
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Информация о матче
Главный судья:
Владислав Безбородов
(Санкт-Петербург)
Помощники судьи:
Н. Голубев (Санкт-Петербург)
А. Харламов (Тюмень)
Делегат:
В. Башкиров (Московская область)
Стадион:
Центральный
Где смотреть матч:
"НТВ+ Наш футбол" 18:00 (прямая)
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