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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Ахмат - Сатурн
Ахмат - Сатурн: обзор матча 14 мая 2010
Ахмат
14.05.2010, пятница, 16:00
Россия. Премьер-Лига, 11 тур
2 : 0
Завершен
Сатурн
19'
Маурисио
53'
Э. Бракамонте
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ахмат - Сатурн
Замена
Г. Стефан Эссаме
️️️️
Маурисио
Желтая карточка
Д. Кудряшов
Замена
З. Садаев
️️️️
Ш. Асильдаров
Желтая карточка
В. Кузьмичев
Замена
А. Кобенко
️️️️
А. Кацаев
Замена
Д. Кудряшов
️️️️
Д. Лоськов
Желтая карточка
А. Кацаев
ГОЛ! 2:0!
Э. Бракамонте
Пас отдал
Благо
Замена
В. Кузьмичев
️️️️
Э. Махмудов
Травма
Э. Махмудов
Желтая карточка
Д. Грачев
Желтая карточка
А. Каряка
ГОЛ! 1:0!
Маурисио
Пас отдал
Ш. Асильдаров
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ахмат
31
Андрей Дикань
ВР
33
Дмитрий Ятченко
ЛЗ
8
Сергей Омельянчук
ЦЗ
5
Антонио Феррейра
ЦЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
13
Шамиль Лахиялов
(К)
ЛП
8
Маурисио
ОП
40
Благо
ЦП
10
Адлан Кацаев
ПП
9
Шамиль Асильдаров
ЦФ
19
Эктор Бракамонте
ЦФ
Главный тренер
Анатолий Байдачный
Сатурн
24
Виталий Чилюшкин
ВР
55
Руслан Нахушев
ЛЗ
36
Дмитрий Грачев
ЦЗ
4
Алексей Игонин
ЦЗ
4
Бенуа Ангбва
ПЗ
5
Петр Немов
ОП
8
Эмин Махмудов
ЦП
5
Андрей Каряка
ЦП
10
Дмитрий Лоськов
ЦП
88
Алексей Иванов
ПП
10
Дмитрий Кириченко
ЦФ
Главный тренер
Андрей Гордеев
Ахмат
95
Ризавди Эдилов
ВР
4
Зевик Хаймович
ЦЗ
20
Андрей Кобенко
ЛП
25
Ги Стефан Эссаме
ЦП
6
Леван Гвазава
ЦП
17
Хуан Карлос Арсэ
ПП
9
Заур Садаев
ЦФ
Сатурн
32
Артем Ребров
ВР
26
Зелао
ЦЗ
19
Владимир Соболев
ЛП
13
Дмитрий Кудряшов
ЦП
7
Дмитрий Никитинский
ЦП
28
Владимир Кузьмичев
ЦП
26
Мартин Якубко
ЦФ
4-1-3-2
31
Дикань
33
Ятченко
8
Омельянчук
5
Феррейра
40
Уциев
8
Маурисио
13
Лахиялов
40
Благо
10
Кацаев
19
Бракамонте
9
Асильдаров
4-1-4-1
24
Чилюшкин
4
Ангбва
36
Грачев
4
Игонин
55
Нахушев
5
Немов
88
Иванов
5
Каряка
10
Лоськов
8
Махмудов
10
Кириченко
10
Кацаев
20
Кобенко
20
Кобенко
10
Кацаев
8
Маурисио
25
Эссаме
25
Эссаме
8
Маурисио
9
Асильдаров
9
Садаев
9
Садаев
9
Асильдаров
10
Лоськов
13
Кудряшов
13
Кудряшов
10
Лоськов
8
Махмудов
28
Кузьмичев
28
Кузьмичев
8
Махмудов
Остались в запасе
Ахмат
Сатурн
95
Ризавди Эдилов
ВР
4
Зевик Хаймович
ЦЗ
6
Леван Гвазава
ЦП
17
Хуан Карлос Арсэ
ПП
Главный тренер
Анатолий Байдачный
32
Артем Ребров
ВР
26
Зелао
ЦЗ
19
Владимир Соболев
ЛП
7
Дмитрий Никитинский
ЦП
26
Мартин Якубко
ЦФ
Главный тренер
Андрей Гордеев
Остались в запасе
95
Ризавди Эдилов
ВР
4
Зевик Хаймович
ЦЗ
6
Леван Гвазава
ЦП
17
Хуан Карлос Арсэ
ПП
Остались в запасе
32
Артем Ребров
ВР
26
Зелао
ЦЗ
19
Владимир Соболев
ЛП
7
Дмитрий Никитинский
ЦП
26
Мартин Якубко
ЦФ
Главный тренер
Анатолий Байдачный
Главный тренер
Андрей Гордеев
Статистика матча Ахмат - Сатурн
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Сатурн
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Сатурн
1 : 3
31.10.2026
Спартак Т
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 29 тур
Сатурн
1 : 2
23.10.2026
Родина-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Сатурн
5 : 1
18.10.2026
Авангард
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Металлург Л
3 : 0
11.10.2026
Сатурн
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 26 тур
Волна
0 : 2
03.10.2026
Сатурн
Информация о матче
Главный судья:
Максим Лаюшкин
(Москва)
Помощники судьи:
А. Лагун (Санкт-Петербург)
И. Зарипов (Ленинградская область)
Делегат:
Ю. Вергопуло (Москва)
Стадион:
им. С.Билимханова
Где смотреть матч:
"НТВ+ Наш футбол" 15:45 (прямая)
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