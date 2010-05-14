Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Россия. МФЛ
Локомотив (мол) - Амкар (мол)
Локомотив (мол) - Амкар (мол): обзор матча 14 мая 2010
Локомотив (мол)
14.05.2010, пятница, 16:00
Россия. Молодежное первенство, 11 тур
2 : 0
Завершен
Амкар (мол)
49'
В. Игнатьев
81'
А. Минченков
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Локомотив (мол) - Амкар (мол)
Замена
Е. Боданов
️️️️
А. Фильцов
+1
Замена
Д. Лезгинцев
️️️️
А. Минченков
Желтая карточка
Т. Бурлак
Замена
А. Романенко
️️️️
А. Морыганов
Желтая карточка
А. Секретов
ГОЛ! 2:0!
А. Минченков
Замена
М. Макагонов
️️️️
А. Андриевский
Желтая карточка
М. Смирнов
Желтая карточка
А. Блынду
Замена
А. Семенов
️️️️
М. Шарифи
Желтая карточка
И. Миронов
Замена
А. Гадзаов
️️️️
В. Закоптелов
Замена
М. Оздоев
️️️️
В. Игнатьев
Замена
И. Миронов
️️️️
Р. Быков
Желтая карточка
Р. Быков
ГОЛ! 1:0!
В. Игнатьев
Замена
Д. Полоз
️️️️
С. Гаракоев
Замена
Г. Нуров
️️️️
С. Джиоев
Замена
А. Субботин
️️️️
А. Курачинов
Замена
Е. Тюкалов
️️️️
Т. Бердышев
Замена
А. Андриевский
️️️️
И. Пухаев
Желтая карточка
А. Морыганов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Локомотив (мол)
1
Александр Фильцов
ВР
6
Максим Беляев
ЦЗ
33
Махмаднаим Шарифи
ЦЗ
90
Тарас Бурлак
ЦЗ
5
Милан Миланович
ЦЗ
20
Владислав Игнатьев
ПЗ
88
Роман Быков
ЦП
18
Сослан Джиоев
ЦП
11
Алан Чочиев
АП
33
Сейт-Даут Гаракоев
ПП
10
Александр Минченков
ЦФ
Главный тренер
Ринат Билялетдинов
Амкар (мол)
35
Дмитрий Ершов
ВР
2
Кирилл Морыганов
ЦЗ
4
Артем Морыганов
ЦЗ
98
Андрей Блынду
ЦЗ
25
Михаил Смирнов
ЦЗ
10
Андрей Секретов
ЛП
5
Артур Рябокобыленко
ОП
15
Инал Пухаев
ЦП
8
Владислав Закоптелов
ЦП
7
Тимофей Бердышев
ЦФ
9
Азамат Курачинов
ЦФ
Главный тренер
Рустем Хузин
Локомотив (мол)
52
Евгений Боданов
ВР
28
Андрей Семенов
ЛЗ
4
Даниил Лезгинцев
ПЗ
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
27
Илья Миронов
ЦП
21
Магомед Оздоев
ЦП
94
Георгий Нуров
АП
Амкар (мол)
0
Евгений Сериков
ВР
2
Михаил Макагонов
ПЗ
22
Антон Романенко
ЦП
35
Артур Гадзаов
ЦП
7
Евгений Тюкалов
АП
29
Андрей Андриевский
ЦФ
9
Александр Субботин
ЦФ
3-2-3-1-1
1
Фильцов
33
Шарифи
90
Бурлак
5
Миланович
6
Беляев
20
Игнатьев
88
Быков
18
Джиоев
33
Гаракоев
11
Чочиев
10
Минченков
4-1-3-2
35
Ершов
4
Морыганов
98
Блынду
25
Смирнов
2
Морыганов
5
Рябокобыленко
15
Пухаев
8
Закоптелов
10
Секретов
9
Курачинов
7
Бердышев
88
Быков
27
Миронов
27
Миронов
88
Быков
1
Фильцов
52
Боданов
52
Боданов
1
Фильцов
33
Шарифи
28
Семенов
28
Семенов
33
Шарифи
10
Минченков
4
Лезгинцев
4
Лезгинцев
10
Минченков
20
Игнатьев
21
Оздоев
21
Оздоев
20
Игнатьев
18
Джиоев
94
Нуров
94
Нуров
18
Джиоев
33
Гаракоев
7
Полоз
7
Полоз
33
Гаракоев
4
Морыганов
22
Романенко
22
Романенко
4
Морыганов
15
Пухаев
29
Андриевский
29
Андриевский
15
Пухаев
8
Закоптелов
35
Гадзаов
35
Гадзаов
8
Закоптелов
Андриевский
2
Макагонов
2
Макагонов
Андриевский
7
Бердышев
7
Тюкалов
7
Тюкалов
7
Бердышев
9
Курачинов
9
Субботин
9
Субботин
9
Курачинов
Остались в запасе
Локомотив (мол)
Амкар (мол)
Главный тренер
Ринат Билялетдинов
0
Евгений Сериков
ВР
Главный тренер
Рустем Хузин
Остались в запасе
Остались в запасе
0
Евгений Сериков
ВР
Главный тренер
Ринат Билялетдинов
Главный тренер
Рустем Хузин
Статистика матча Локомотив (мол) - Амкар (мол)
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Локомотив (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Акрон - Академия им. Коноплева
- : -
20.11.2026
Локомотив (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Локомотив (мол)
3 : 0
06.11.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Локомотив (мол)
5 : 2
30.10.2026
Динамо Мх (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
23.10.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Урал (мол)
5 : 7
16.10.2026
Локомотив (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
09.10.2026
Зенит (мол)
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Амкар (мол)
1 : 0
12.05.2018
Ахмат (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Урал (мол)
0 : 1
05.05.2018
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Амкар (мол)
0 : 3
28.04.2018
Спартак М (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Тосно (мол)
4 : 1
21.04.2018
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Амкар (мол)
1 : 0
13.04.2018
Рубин (мол)
Информация о матче
Стадион:
Сапсан Арена
Новости команд
Все
Локомотив (мол)
Амкар (мол)
Семшов ответил, кто должен возглавить «Локомотив»
Вчера, 10:29
1
Бубнов ответил, кто должен сменить Галактионова в «Локомотиве»
6 ноября
1
Реакция Хохлова на новость о назначении в «Локо»
4 ноября
3
Раскрыт врио главного тренера «Локо» после отставки Галактионова
4 ноября
6
Раскрыты имена 6 кандидатов на замену Галактионову в «Локомотиве»
25 сентября
10
Семшов ответил, кто должен возглавить «Локомотив»
Вчера, 10:29
1
Бубнов ответил, кто должен сменить Галактионова в «Локомотиве»
6 ноября
1
Реакция Хохлова на новость о назначении в «Локо»
4 ноября
3
Раскрыт врио главного тренера «Локо» после отставки Галактионова
4 ноября
6
Раскрыты имена 6 кандидатов на замену Галактионову в «Локомотиве»
25 сентября
10
Молодежное первенство. «Зенит» забил семь безответных мячей «СКА-Хабаровску», «Уфа» разгромила «Тосно»
2018.05.12 21:05
Молодежное первенство. ЦСКА победил «Арсенал» и другие результаты
2018.05.05 16:15
Молодежное первенство. ЦСКА проиграл «Зениту», «Спартак» разгромил «Амкар»
2018.04.28 20:58
Молодежное первенство. «Тосно» разгромил «Амкар»
2018.04.21 12:54
Молодежное первенство. «Локомотив» вырвал победу над «Динамо», «Амкар» переиграл «Рубин»
2018.04.13 15:58
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+