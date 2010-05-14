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РПЛ 2026/2027
Крылья Советов - Ростов
Крылья Советов - Ростов: обзор матча 14 мая 2010
Крылья Советов
14.05.2010, пятница, 20:30
Россия. Премьер-Лига, 11 тур
1 : 2
Завершен
Ростов
59'
А. Алхазов
21'
Р. Адамов
46'
Р. Адамов
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Крылья Советов - Ростов
+4
Замена
А. Сугак
️️️️
М. Ахметович
+1
Замена
Р. Ленгиел
️️️️
Р. Адамов
Желтая карточка
Г. Дрмич
Желтая карточка
Е. Савин
Желтая карточка
А. Черкес
Замена
М. Ахметович
️️️️
Е. Луценко
Желтая карточка
Е. Луценко
Замена
Ф. Васиев
️️️️
А. Бобер
ГОЛ! 1:2!
А. Алхазов
Замена
А. Алхазов
️️️️
А. Салугин
Замена
А. Рылов
️️️️
Р. Аджинджал
ГОЛ! 0:2!
Р. Адамов
Пас отдал
А. Кульчий
Желтая карточка
И. Живанович
ГОЛ! 0:1!
Р. Адамов
Пас отдал
А. Гацкан
Желтая карточка
А. Гацкан
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Крылья Советов
31
Эдуардо Лобос
ВР
3
Сергей Будылин
ЛЗ
79
Ненад Джорджевич
ЦЗ
0
Иван Таранов
ЦЗ
33
Горан Дрмич
ПЗ
11
Сергей Ткачев
ЛП
20
Руслан Аджинджал
(К)
ЦП
56
Даниил Гриднев
ЦП
8
Антон Бобер
ПП
77
Александр Салугин
ЦФ
99
Евгений Савин
ЦФ
Главный тренер
Юрий Газзаев
Ростов
1
Антон Амельченко
ВР
8
Александр Черкес
(К)
ЛЗ
24
Сорин Гионеа
ЦЗ
15
Иван Живанович
ЦЗ
14
Анри Хагуш
ПЗ
24
Александр Кульчий
ЦП
8
Александр Гацкан
ЦП
19
Драган Блатняк
ПП
21
Роман Адамов
ЦФ
48
Евгений Луценко
ЦФ
10
Игорь Лебеденко
ЦФ
Главный тренер
Олег Протасов
Крылья Советов
22
Николай Цыган
ВР
26
Фарход Васиев
ЛЗ
63
Александр Белозеров
ЦЗ
15
Ибрагим Цаллагов
ОП
44
Александр Буданов
ЦП
10
Артур Рылов
ПП
13
Александр Алхазов
ЦФ
Ростов
22
Деян Радич
ВР
33
Душан Анджелкович
ЛЗ
6
Роман Ленгиел
ЦЗ
5
Артур Валикаев
ЦП
8
Алексей Сугак
ЦФ
98
Дмитрий Акимов
ЦФ
90
Мерсудин Ахметович
ЦФ
4-4-2
31
Лобос
3
Будылин
79
Джорджевич
0
Таранов
33
Дрмич
11
Ткачев
20
Аджинджал
56
Гриднев
8
Бобер
99
Савин
77
Салугин
4-3-3
1
Амельченко
14
Хагуш
24
Гионеа
15
Живанович
8
Черкес
19
Блатняк
8
Гацкан
24
Кульчий
10
Лебеденко
48
Луценко
21
Адамов
8
Бобер
26
Васиев
26
Васиев
8
Бобер
20
Аджинджал
10
Рылов
10
Рылов
20
Аджинджал
77
Салугин
13
Алхазов
13
Алхазов
77
Салугин
Ахметович
8
Сугак
8
Сугак
Ахметович
21
Адамов
6
Ленгиел
6
Ленгиел
21
Адамов
48
Луценко
90
Ахметович
90
Ахметович
48
Луценко
Остались в запасе
Крылья Советов
Ростов
22
Николай Цыган
ВР
63
Александр Белозеров
ЦЗ
15
Ибрагим Цаллагов
ОП
44
Александр Буданов
ЦП
Главный тренер
Юрий Газзаев
22
Деян Радич
ВР
33
Душан Анджелкович
ЛЗ
5
Артур Валикаев
ЦП
98
Дмитрий Акимов
ЦФ
Главный тренер
Олег Протасов
Остались в запасе
22
Николай Цыган
ВР
63
Александр Белозеров
ЦЗ
15
Ибрагим Цаллагов
ОП
44
Александр Буданов
ЦП
Остались в запасе
22
Деян Радич
ВР
33
Душан Анджелкович
ЛЗ
5
Артур Валикаев
ЦП
98
Дмитрий Акимов
ЦФ
Главный тренер
Юрий Газзаев
Главный тренер
Олег Протасов
Статистика матча Крылья Советов - Ростов
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Крылья Советов
1 : 2
17.10.2026
Факел
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Карасев
(Москва)
Помощники судьи:
Т. Калугин
В. Волков (оба - Москва)
Делегат:
Г. Жафяров (Москва)
Стадион:
Металлург
Где смотреть матч:
"НТВ+ Наш футбол" 20:30 (прямая)
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