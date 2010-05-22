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апрель 2010
май 2010
Сборные. Международный турнир "Надежда". Тулон 2010. группа A, 3 тур
0 : 3
Матч завершен
Кот-д'Ивуар (мол.)
1 : 2
Матч завершен
Товарищеские матчи. Сборные 2010
Турция
2 : 1
Чехия
Матч завершен
Лига Чемпионов (2009/2010), Финал
Бавария
0 : 2
Интер
Матч завершен
Россия. Второй Дивизион. Зона Запад 2010, 7 тур
0 : 3
Торпедо Вл
Матч завершен
ЦРФСО
2 : 4
Череповец
Матч завершен
0 : 1
Матч завершен
2 : 1
Матч завершен
1 : 3
Матч завершен
Волга
1 : 2
Матч завершен
Псков
4 : 1
Матч завершен
Чемпионат Англии. Чемпион-Лига (2009/2010), Финал
Блэкпул
3 : 2
Кардифф
Матч завершен
Беларусь. Высшая лига 2010, 11 тур
Днепр
1 : 3
Белшина
Матч завершен
Партизан Минск
0 : 4
Неман
Матч завершен