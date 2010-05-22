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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Блэкпул - Кардифф
Блэкпул - Кардифф: обзор матча 22 мая 2010
Блэкпул
22.05.2010, суббота, 18:00
Чемпионат Англии. Чемпион-Лига, Финал
3 : 2
Завершен
Кардифф
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Блэкпул - Кардифф
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0
0
Желтые карточки
0
0
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