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Партизан Минск
Результаты
Партизан Минск
Минск
Стадион:
Трактор
Сайт:
http://partizan-minsk.by/
Результаты
Расписание
Таблица
Беларусь. Высшая лига. 2010
Лига Европы. Квалификация 2009/2010
Чемпионат Белоруссии. 2009
Кубок Содружества. 2009
Кубок Содружества. 2009
21.11 | 15:00
Партизан Минск
4 : 3
Днепр
13.11 | 18:00
Нафтан
4 : 4
Партизан Минск
06.11 | 18:00
Партизан Минск
0 : 1
Витебск
31.10 | 18:00
Шахтер
4 : 0
Партизан Минск
23.10 | 16:00
Партизан Минск
0 : 0
Белшина
16.10 | 15:00
Динамо Мн
5 : 1
Партизан Минск
02.10 | 17:00
Партизан Минск
1 : 0
Торпедо-БелАЗ
26.09 | 16:00
Динамо-Брест
4 : 0
Партизан Минск
19.09 | 17:00
Партизан Минск
1 : 1
БАТЭ
12.09 | 20:00
Неман
2 : 0
Партизан Минск
28.08 | 18:30
Партизан Минск
1 : 3
Минск
22.08 | 20:00
Неман
0 : 1
Партизан Минск
14.08 | 19:00
Партизан Минск
1 : 4
Минск
31.07 | 19:00
Белшина
2 : 0
Партизан Минск
25.07 | 20:00
Партизан Минск
2 : 3
Торпедо-БелАЗ
04.07 | 19:30
Динамо-Брест
1 : 1
Партизан Минск
27.06 | 19:30
Партизан Минск
1 : 1
БАТЭ
23.06 | 19:00
Динамо Мн
0 : 0
Партизан Минск
19.06 | 19:30
Партизан Минск
1 : 0
Днепр
13.06 | 20:00
Витебск
0 : 1
Партизан Минск
09.06 | 19:00
Партизан Минск
0 : 2
Шахтер
05.06 | 19:00
Партизан Минск
1 : 1
Нафтан
22.05 | 19:00
Партизан Минск
0 : 4
Неман
15.05 | 19:00
Минск
3 : 0
Партизан Минск
11.05 | 18:00
Партизан Минск
1 : 2
Белшина
07.05 | 18:00
Торпедо-БелАЗ
2 : 2
Партизан Минск
02.05 | 19:00
Партизан Минск
0 : 3
Динамо-Брест
28.04 | 20:00
БАТЭ
6 : 0
Партизан Минск
23.04 | 18:30
Партизан Минск
0 : 2
Динамо Мн
18.04 | 18:00
Днепр
3 : 0
Партизан Минск
14.04 | 18:00
Партизан Минск
0 : 2
Витебск
10.04 | 20:00
Шахтер
1 : 0
Партизан Минск
03.04 | 16:00
Нафтан
1 : 0
Партизан Минск
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