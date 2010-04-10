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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Шахтер - Партизан Минск
Шахтер - Партизан Минск: обзор матча 10 апреля 2010
Шахтер
10.04.2010, суббота, 20:00
Беларусь. Высшая лига, 2 тур
1 : 0
Завершен
Партизан Минск
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Шахтер - Партизан Минск
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0
0
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0
0
Матчи команд
Шахтер
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Шахтер
1 : 2
01.12.2024
Днепр
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Торпедо-БелАЗ
1 : 0
26.11.2024
Шахтер
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Шахтер
1 : 2
10.11.2024
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Нафтан
0 : 0
03.11.2024
Шахтер
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Шахтер
0 : 1
27.10.2024
Минск
Партизан Минск
Беларусь. Высшая лига, 33 тур
Партизан Минск
4 : 3
21.11.2010
Днепр
Беларусь. Высшая лига, 32 тур
Нафтан
4 : 4
13.11.2010
Партизан Минск
Беларусь. Высшая лига, 31 тур
Партизан Минск
0 : 1
06.11.2010
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Шахтер
4 : 0
31.10.2010
Партизан Минск
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Партизан Минск
0 : 0
23.10.2010
Белшина
Информация о матче
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Партизан Минск
Дзагоев, Павлюченко, Мамаев, Набабкин, Щенников, Паршивлюк и Лебеденко начали обучение на тренеров
2024.12.04 12:57
8
«Шахтер» – «Днепр»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 декабря 2024
2024.12.01 12:50
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2024.11.10 14:50
«Нафтан» – «Шахтер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 ноября 2024
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«Шахтер» – «Минск»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 октября 2024
2024.10.27 16:50
Дзагоев, Павлюченко, Мамаев, Набабкин, Щенников, Паршивлюк и Лебеденко начали обучение на тренеров
2024.12.04 12:57
8
«Шахтер» – «Днепр»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 декабря 2024
2024.12.01 12:50
«Шахтер» – «Гомель»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 ноября 2024
2024.11.10 14:50
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2024.10.27 16:50
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