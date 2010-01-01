Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
3
6
7
8
9
10
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
33
21
9
3
65
18
47
72
33
19
9
5
51
23
28
66
33
18
6
9
59
32
27
60
33
17
5
11
49
35
14
56
33
12
10
11
48
40
8
46
33
12
9
12
31
42
-11
45
33
11
11
11
41
34
7
44
33
11
7
15
40
53
-13
40
33
7
11
15
31
52
-21
32
33
7
10
16
27
42
-15
31
33
7
7
19
33
58
-25
28
33
5
8
20
24
70
-46
23
Команда
5
6
7
8
9
10
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
16
11
2
3
33
9
24
35
17
9
6
2
29
13
16
33
17
9
4
4
29
12
17
31
16
9
4
3
34
19
15
31
16
9
4
3
29
15
14
31
17
9
4
4
29
16
13
31
17
8
4
5
17
15
2
28
16
7
3
6
19
19
0
24
16
4
7
5
13
14
-1
19
17
3
5
9
16
29
-13
14
17
3
4
10
14
32
-18
13
16
3
4
9
16
28
-12
13
Команда
3
5
6
7
10
11
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
17
10
7
0
32
9
23
37
16
10
3
3
22
10
12
33
17
9
2
6
30
17
13
29
16
8
1
7
20
23
-3
25
16
4
6
6
15
23
-8
18
16
4
5
7
14
27
-13
17
17
4
4
9
21
34
-13
16
17
3
6
8
14
21
-7
15
17
4
3
10
17
30
-13
15
16
2
7
7
12
18
-6
13
17
3
3
11
14
28
-14
12
16
2
4
10
10
38
-28
10
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире