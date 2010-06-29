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май 2010
июнь 2010
Товарищеские матчи 2010
Лех
0 : 0
Слован
Матч завершен
Чемпионат мира 2010, 1/8 финала
Парагвай
0 : 0
Япония
Матч завершен
Испания
1 : 0
Португалия
Матч завершен
Лига Чемпионов (2010/2011), первый матч
УЭ Санта-Колома
0 : 3
Биркиркара
Тех. поражение
Россия. Второй Дивизион. Зона Центр 2010, 11 тур
Зенит
2 : 2
Матч завершен
Витязь
2 : 3
Леон Сатурн
Матч завершен
0 : 2
Матч завершен
Калуга
0 : 0
Знамя Труда
Матч завершен
Факел
5 : 0
Матч завершен