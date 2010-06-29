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УЭ Санта-Колома - Биркиркара
УЭ Санта-Колома - Биркиркара: онлайн-трансляция 29 июня 2010
УЭ Санта-Колома
29.06.2010, вторник, 21:00
Лига Чемпионов
0 : 3
Ответный матч – 3 : 4
Тех. поражение
Биркиркара
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча УЭ Санта-Колома - Биркиркара
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0
Матчи команд
УЭ Санта-Колома
Андорра. Примера Дивизио, 26 тур
Эсперанса
0 : 3
10.05.2026
УЭ Санта-Колома
Андорра. Примера Дивизио, 25 тур
УЭ Санта-Колома
0 : 0
25.04.2026
Санта-Колома
Андорра. Примера Дивизио, 24 тур
Пенья Энкарнада
0 : 2
18.04.2026
УЭ Санта-Колома
Андорра. Примера Дивизио, 23 тур
УЭ Санта-Колома
1 : 1
12.04.2026
Интер
Андорра. Примера Дивизио, 22 тур
Каррои
0 : 0
22.03.2026
УЭ Санта-Колома
Биркиркара
Лига конференций, 1 раунд
Петрокуб
3 : 0
17.07.2025
Биркиркара
Лига конференций, 1 раунд
Биркиркара
1 : 0
10.07.2025
Петрокуб
Лига конференций, 1 раунд
Биркиркара
1 : 2
20.07.2023
Марибор
Лига конференций, 1 раунд
Марибор
1 : 1
13.07.2023
Биркиркара
Лига конференций, 2 раунд
Биркиркара
1 : 0
29.07.2021
Олимпия
Информация о матче
Стадион:
Комуналь д'Айксовалл
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УЭ Санта-Колома
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2016.08.05 01:19
1
Состав пар раунда плей-офф квалификации Лиги конференций
2024.08.16 08:20
«Петрокуб» – «Биркиркара»: прогноз на матч 17 июля с 65% вероятностью захода ставки
2025.07.16 13:13
Прогноз на точный счeт матча «Петрокуб» – «Биркиркара»: Лига Конференций, 17 июля 2025
2025.07.16 09:40
Мартынович: «Думаю, результат матча всем понравился»
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Куасси: «Благодарен партнерам по команде, которые мне помогли»
2016.08.05 01:19
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