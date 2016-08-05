Мартынович: «Думаю, результат матча всем понравился»

Защитник «Краснодара» Александр Мартынович доволен победой своей команды над мальтийской «Биркиркарой» (3:1) в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы. Напомним, что в первом матче краснодарцы также были сильнее (3:0).



«Думаю, результат матча всем понравился. Мы полностью контролировали ход игры. Когда повели после первого тайма со счeтом 3:0, уже просто оставалось довести дело до конца. Считаю, «Краснодар» отыграл достойно, а оценивают нашу игру пусть специалисты и тренеры.



Тренер дал возможность отдохнуть всем тем игрокам, которые до этого матча получили большую нагрузку. Впереди матч с «Тереком» в РФПЛ, поэтому это было логично», – сказал Мартынович.