Сергей Петров: «Не знаю, откуда взялась информация про допинг. Я «чистый»

Полузащитник «Краснодара» Сергей Петров после победы над «Биркиркарой» в Лиге Европы прокомментировал информацию о том, что он попал в список подозреваемых в употреблении допинга.

– На вас как-то действует информация о допинге?

– Да нет, это бред вообще. Я даже не обращаю внимание. Я «чистый». Не знаю, откуда эта информация взялась. Волнения по этому поводу нет совсем.

– Писали, что это было во времена вашего нахождения в «Зените».

– Я там даже не сдавал анализов на допинг. Поэтому я не знаю, что там нашли.

– В «Краснодаре» сдавали?

– Да, много раз.

– То есть все раздуто?

– Да. Надо спокойнее к этому отнестись. Я думаю, все будет хорошо.