Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат мира по футболу 2026
Испания - Португалия
Испания - Португалия: обзор матча 29 июня 2010
Испания
29.06.2010, вторник, 22:30
Чемпионат мира, 1/8 финала
1 : 0
Завершен
Португалия
63'
Д. Вилья
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Испания - Португалия
Замена
К. Марчена
️️️️
Х. Алонсо
+3
Красная карточка
Р. Кошта
Замена
Педро
️️️️
Д. Вилья
Желтая карточка
Тиагу
Желтая карточка
Х. Алонсо
Замена
П. Мендеш
️️️️
Пепе
Замена
Лиедсон
️️️️
Симау
ГОЛ! 1:0!
Д. Вилья
Пас отдал
Хави
Замена
Ф. Льоренте
️️️️
Ф. Торрес
Замена
Данни
️️️️
У. Алмейда
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Испания
1
Икер Касильяс
(К)
ВР
11
Хоан Капдевила
ЛЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
15
Серхио Рамос
ЦЗ
5
Карлес Пуйоль
ЦЗ
7
Давид Вилья
ЛВ
14
Хаби Алонсо
ЦП
5
Серхио Бускетс
ЦП
8
Хави
АП
6
Андрес Иньеста
ПВ
9
Фернандо Торрес
ЦФ
Главный тренер
Висенте Дель Боске
Португалия
22
Эдуарду
ВР
0
Фабиу Коэнтрау
ЛЗ
6
Рикарду Карвалью
ЦЗ
2
Бруну Алвеш
ЦЗ
0
Рикарду Кошта
ПЗ
11
Симау
ЛВ
3
Пепе
ОП
0
Рауль Мейрелеш
ЦП
19
Тиагу
ЦП
9
Угу Алмейда
ЦФ
7
Криштиану Роналду
(К)
ЦФ
Главный тренер
Карлуш Кейруш
Испания
12
Виктор Вальдес
ВР
23
Пепе Рейна
ВР
2
Рауль Альбиоль
ЦЗ
4
Карлос Марчена
ЦЗ
17
Альваро Арбелоа
ПЗ
22
Хесус Навас
ПЗ
4
Хави Мартинес
ОП
10
Сеск Фабрегас
ЦП
13
Хуан Мата
АП
21
Давид Сильва
АП
11
Педро
ПВ
19
Фернандо Льоренте
ЦФ
Португалия
22
Даниель Фернандеш
ВР
22
Бету
ВР
14
Роланду
ЦЗ
20
Рубен Аморим
ПЗ
13
Луис Мигел
ПЗ
3
Паулу Феррейра
ПЗ
10
Данни
ЛП
5
Дуда
ЛВ
4
Мигель Велозу
ЦП
20
Деку
ЦП
0
Педру Мендеш
ЦП
9
Лиедсон
ЦФ
4-2-3-1
1
Касильяс
11
Капдевила
15
Рамос
5
Пуйоль
3
Пике
14
Алонсо
5
Бускетс
7
Вилья
8
Хави
6
Иньеста
9
Торрес
4-1-2-1-2
22
Эдуарду
0
Кошта
6
Карвалью
2
Алвеш
0
Коэнтрау
3
Пепе
0
Мейрелеш
19
Тиагу
11
Симау
7
Роналду
9
Алмейда
14
Алонсо
4
Марчена
4
Марчена
14
Алонсо
7
Вилья
11
Педро
11
Педро
7
Вилья
9
Торрес
19
Льоренте
19
Льоренте
9
Торрес
9
Алмейда
10
Данни
10
Данни
9
Алмейда
3
Пепе
0
Мендеш
0
Мендеш
3
Пепе
11
Симау
9
Лиедсон
9
Лиедсон
11
Симау
Остались в запасе
Испания
Португалия
12
Виктор Вальдес
ВР
23
Пепе Рейна
ВР
2
Рауль Альбиоль
ЦЗ
17
Альваро Арбелоа
ПЗ
22
Хесус Навас
ПЗ
4
Хави Мартинес
ОП
10
Сеск Фабрегас
ЦП
13
Хуан Мата
АП
21
Давид Сильва
АП
Главный тренер
Висенте Дель Боске
22
Даниель Фернандеш
ВР
22
Бету
ВР
14
Роланду
ЦЗ
20
Рубен Аморим
ПЗ
13
Луис Мигел
ПЗ
3
Паулу Феррейра
ПЗ
4
Мигель Велозу
ЦП
20
Деку
ЦП
5
Дуда
ЛВ
Главный тренер
Карлуш Кейруш
Остались в запасе
12
Виктор Вальдес
ВР
23
Пепе Рейна
ВР
2
Рауль Альбиоль
ЦЗ
17
Альваро Арбелоа
ПЗ
22
Хесус Навас
ПЗ
4
Хави Мартинес
ОП
10
Сеск Фабрегас
ЦП
13
Хуан Мата
АП
21
Давид Сильва
АП
Остались в запасе
22
Даниель Фернандеш
ВР
22
Бету
ВР
14
Роланду
ЦЗ
20
Рубен Аморим
ПЗ
13
Луис Мигел
ПЗ
3
Паулу Феррейра
ПЗ
4
Мигель Велозу
ЦП
20
Деку
ЦП
5
Дуда
ЛВ
Главный тренер
Висенте Дель Боске
Главный тренер
Карлуш Кейруш
Статистика матча Испания - Португалия
1
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Испания
Лига наций, 5 тур
Чехия
- : -
12.11.2026
Испания
Лига наций, 4 тур
Хорватия
1 : 2
06.10.2026
Испания
Лига наций, 3 тур
Испания
3 : 1
03.10.2026
Чехия
Лига наций, 2 тур
Испания
4 : 1
29.09.2026
Хорватия
Лига наций, 1 тур
Англия
2 : 3
26.09.2026
Испания
Чемпионат мира, Финал
Испания
1 : 0
19.07.2026
Аргентина
Португалия
Лига наций, 5 тур
Португалия
- : -
14.11.2026
Дания
Лига наций, 4 тур
Португалия
2 : 1
04.10.2026
Норвегия
Лига наций, 3 тур
Дания
2 : 4
01.10.2026
Португалия
Лига наций, 2 тур
Норвегия
1 : 2
27.09.2026
Португалия
Лига наций, 1 тур
Португалия
1 : 0
24.09.2026
Уэльс
Чемпионат мира, 1/8 финала
Португалия
0 : 1
06.07.2026
Испания
Информация о матче
Помощники судьи:
Рикардо Касас
Эрнан Майдана (оба - Аргентина)
Стадион:
Кейптаун Стэдиум
Где смотреть матч:
"Россия-1" - 22:25 (прямая трансляция)
Новости команд
Все
Испания
Португалия
5-й и 6-й туры Лиги наций 2026/27: расписание матчей, время начала и где смотреть
10:06
Лига наций: шансы Чехии и Испании на победу в матче 5 тура
09:30
Известен обладатель Golden Boy-2026
9 ноября
Уход Роналду из сборной Португалии назвали позорным
7 ноября
5
Фонсека призвал устроить прощальный матч для Роналду в сборной Португалии
7 ноября
2
Лига наций: шансы Чехии и Испании на победу в матче 5 тура
09:30
Известен обладатель Golden Boy-2026
9 ноября
Лучший вратарь мира объяснил, почему он враг футбола
31 октября
Стал известен победитель чемпионата мира U15
30 октября
1
Назван лучший вратарь года по версии France Football
27 октября
1
5-й и 6-й туры Лиги наций 2026/27: расписание матчей, время начала и где смотреть
10:06
Уход Роналду из сборной Португалии назвали позорным
7 ноября
5
Фонсека призвал устроить прощальный матч для Роналду в сборной Португалии
7 ноября
2
Реакция Хабиба на уход Роналду из сборной Португалии
7 ноября
2
Рабинер: «Сборная Португалии заслуживает большего, чем обслуживать одряхлевшего Роналду»
6 ноября
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+