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апрель 2010
май 2010
Товарищеские матчи. Сборные 2010
Англия
2 : 1
Япония
Матч завершен
Беларусь
1 : 0
Южная Корея
Матч завершен
Парагвай
2 : 2
Кот-д'Ивуар
Матч завершен
Нигерия
1 : 1
Колумбия
Матч завершен
Тунис
1 : 1
Франция
Матч завершен
Чили
1 : 0
Северная Ирландия
Матч завершен
ЧЕ-2010. Сборные. До 17 лет 2010
2 : 1
Испания (до 17)
Матч завершен
Россия. Второй Дивизион. Зона Центр 2010, 7 тур
Витязь
5 : 1
Матч завершен
США. МЛС 2010
Сан-Хосе
1 : 3
Торонто
Матч завершен
Ди Си Юнайтед
3 : 2
Матч завершен
Коламбус
0 : 2
Лос-Анджелес Гэлакси
Матч завершен
Нью-Инглэнд Революшн
3 : 2
Нью-Йорк Ред Буллз
Матч завершен
Динамо Хьюстон
2 : 3
Филадельфия Юнион
Матч завершен
Реал Солт-Лейк
4 : 1
Канзаc Сити
Матч завершен
Колорадо
1 : 0
Сиэтл
Матч завершен