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апрель 2010
май 2010
Товарищеские матчи. Сборные 2010
Чили
3 : 0
Замбия
Матч завершен
Уругвай
4 : 1
Израиль
Матч завершен
Беларусь
2 : 2
Гондурас
Матч завершен
Дания
2 : 0
Сенегал
Матч завершен
ЮАР
2 : 1
Колумбия
Матч завершен
Товарищеские матчи 2010
Сиэтл
3 : 0
Бока Хуниорс
Матч завершен
ЧЕ-2010. Сборные. До 17 лет 2010, 1/2 финала
2 : 1
Матч завершен
Испания (до 17)
1 : 0
Матч завершен
Сборные. Международный турнир "Надежда". Тулон 2010
2 : 1
Матч завершен
Кот-д'Ивуар (мол.)
3 : 2
Матч завершен
Россия. Второй Дивизион. Зона Урал-Поволжье 2010, 5 тур
Челябинск
1 : 0
Рубин-2
Матч завершен
1 : 1
Матч завершен
Тюмень
0 : 0
Оренбург
Матч завершен
Динамо Киров
0 : 0
Уфа
Матч завершен
Волга
1 : 1
Нефтехимик
Матч завершен
Химик
3 : 1
Носта
Матч завершен
Сокол
3 : 1
Матч завершен