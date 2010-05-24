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апрель 2010
май 2010
Товарищеские матчи. Сборные 2010
Австралия
2 : 1
Новая Зеландия
Матч завершен
Япония
0 : 2
Южная Корея
Матч завершен
ЮАР
1 : 1
Болгария
Матч завершен
Португалия
0 : 0
Кабо-Верде
Матч завершен
Англия
3 : 1
Мексика
Матч завершен
Аргентина
5 : 0
Канада
Матч завершен
ЧЕ-2010. Сборные. До 17 лет 2010. группа A, 3 тур
Испания (до 17)
2 : 0
Португалия (до 17)
Матч завершен
1 : 3
Матч завершен
ЧЕ-2010. Сборные. До 17 лет 2010. группа B, 3 тур
0 : 0
Матч завершен
1 : 2
Матч завершен
Россия. Первый дивизион 2010, 12 тур
СКА-Хабаровск
0 : 0
Динамо Бр
Матч завершен
Луч
3 : 1
Шинник
Матч завершен
КАМАЗ
1 : 2
Иртыш
Матч завершен
Салют
1 : 2
Краснодар
Матч завершен
Авангард
1 : 0
Матч завершен
Химки
4 : 1
Сочи
Матч завершен
Волга
3 : 0
Урал
Матч завершен
Волгарь
2 : 1
Матч завершен
Ротор
0 : 6
Мордовия
Матч завершен
Кубань (ЛФЛ)
0 : 0
Балтика
Матч завершен
Россия. Кубок (2010/2011), 1/128 финала
3 : 2
Матч завершен
0 : 6
Байкал
Матч завершен
Динамо Брл
2 : 0
Новокузнецк
Матч завершен