Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Волга - Урал
Волга - Урал: обзор матча 24 мая 2010
Волга
24.05.2010, понедельник, 19:00
Россия. Первый дивизион, 12 тур
3 : 0
Завершен
Урал
1'
О. Марцваладзе
23'
О. Кожанов
90'
М. Мысин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Волга - Урал
ГОЛ! 3:0!
М. Мысин
Пас отдал
О. Трифонов
Замена
М. Мысин
️️️️
О. Марцваладзе
Замена
Д. Полянин
️️️️
С. Турсунов
Замена
А. Вавилченков
️️️️
О. Шатов
Замена
️️️️
О. Кожанов
Замена
Х. Мамтов
️️️️
Г. Асеведо
Замена
И. Гетигежев
️️️️
Э. Саджая
Замена
П. Сикимич
️️️️
А. Малоян
Замена
И. Темников
️️️️
Д. Тумасян
ГОЛ! 2:0!
О. Кожанов
Пас отдал
О. Марцваладзе
ГОЛ! 1:0!
О. Марцваладзе
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волга
1
Антон Коченков
ВР
2
Алли Ндри
ЛЗ
32
Олег Трифонов
ЦЗ
20
Эдик Саджая
ЦЗ
25
Андрей Буйволов
ЦЗ
2
Аслан Засеев
ЦЗ
14
Максим Семакин
ЦП
58
Сергей Рашевский
ЦП
17
Санжар Турсунов
АП
20
Олег Кожанов
ЦФ
20
Отар Марцваладзе
ЦФ
Урал
1
Евгений Помазан
ВР
70
Николай Сафрониди
ЛЗ
2
Николай Самойлов
ЛЗ
34
Александр Кацалапов
ЛЗ
34
Денис Тумасян
ЦЗ
15
Александр Новиков
ЦЗ
10
Артем Фидлер
ОП
36
Константин Скрыльников
ЦП
27
Олег Шатов
ЦП
30
Герсон Асеведо
ЦП
0
Артур Малоян
ЦФ
Главный тренер
Сергей Юран
Волга
36
Михаил Левашов
ВР
3
Инал Гетигежев
ЛЗ
6
Дмитрий Полянин
ПЗ
11
Сергей Виноградов
ЦП
22
Михаил Мысин
ЦП
10
Марат Хайруллин
ЦП
Урал
0
Сергей Армишев
ВР
11
Иван Темников
ПЗ
66
Андрей Вавилченков
ЦП
23
Игорь Горбатенко
АП
24
Максим Галиуллин
ЦФ
9
Хасан Мамтов
ЦФ
81
Предраг Сикимич
ЦФ
3-2-2-1-2
1
Коченков
20
Саджая
25
Буйволов
2
Засеев
2
Ндри
32
Трифонов
14
Семакин
58
Рашевский
17
Турсунов
20
Марцваладзе
20
Кожанов
3-3-3-1
1
Помазан
2
Самойлов
34
Тумасян
15
Новиков
70
Сафрониди
10
Фидлер
34
Кацалапов
36
Скрыльников
27
Шатов
30
Асеведо
0
Малоян
20
Марцваладзе
22
Мысин
22
Мысин
20
Марцваладзе
20
Саджая
3
Гетигежев
3
Гетигежев
20
Саджая
17
Турсунов
6
Полянин
6
Полянин
17
Турсунов
27
Шатов
66
Вавилченков
66
Вавилченков
27
Шатов
34
Тумасян
11
Темников
11
Темников
34
Тумасян
30
Асеведо
9
Мамтов
9
Мамтов
30
Асеведо
0
Малоян
81
Сикимич
81
Сикимич
0
Малоян
Остались в запасе
Волга
Урал
11
Сергей Виноградов
ЦП
36
Михаил Левашов
ВР
10
Марат Хайруллин
ЦП
24
Максим Галиуллин
ЦФ
0
Сергей Армишев
ВР
23
Игорь Горбатенко
АП
Главный тренер
Сергей Юран
Остались в запасе
11
Сергей Виноградов
ЦП
36
Михаил Левашов
ВР
10
Марат Хайруллин
ЦП
Остались в запасе
24
Максим Галиуллин
ЦФ
0
Сергей Армишев
ВР
23
Игорь Горбатенко
АП
Главный тренер
Сергей Юран
Статистика матча Волга - Урал
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Волга
Россия. ФНЛ, 38 тур
Волга
4 : 0
21.05.2016
Енисей
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
2 : 1
15.05.2016
Волга
Россия. ФНЛ, 36 тур
Волга
1 : 1
10.05.2016
Шинник
Россия. ФНЛ, 35 тур
Оренбург
1 : 1
06.05.2016
Волга
Россия. ФНЛ, 34 тур
Волга
3 : 2
02.05.2016
Томь
Урал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
- : -
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Челябинск
1 : 3
25.10.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Урал
1 : 2
18.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Урал
1 : 2
10.10.2026
Велес
Информация о матче
Главный судья:
Владимир Петтай
(Петрозаводск)
Стадион:
Локомотив
Новости команд
Все
Волга
Урал
Названа причина, почему Юрана не приглашают топ-клубы
Вчера, 13:31
3
Григорий Иванов выступил в защиту Ельцина: «А как на Руси не пить?»
8 ноября
14
Иванов – о 90-х годах: «Хотелось бы, чтобы сейчас такого не повторилось»
7 ноября
9
Иванов озвучил свою позицию по переименованию Свердловской области
7 ноября
30
Литвинов прокомментировал умопомрачительный гол Селихова со штрафного
2 ноября
2
Бывший защитник «Волги» назвал причину изменений в судьбе Сапогова
2023.12.20 08:30
Медиаклуб ведет переговоры с Сапоговым
2023.11.22 12:44
Экс-игрок «Волги» задержан за похищение человека, разбой и вымогательство
2023.09.28 17:33
Умер экс-форвард «Волги» Шелтон. Ему было 35 лет
2021.01.23 09:35
4
Сычев: «Полтора года тянулись долги «Волги»
2017.07.28 10:17
Названа причина, почему Юрана не приглашают топ-клубы
Вчера, 13:31
3
Григорий Иванов выступил в защиту Ельцина: «А как на Руси не пить?»
8 ноября
14
Иванов – о 90-х годах: «Хотелось бы, чтобы сейчас такого не повторилось»
7 ноября
9
Иванов озвучил свою позицию по переименованию Свердловской области
7 ноября
30
Литвинов прокомментировал умопомрачительный гол Селихова со штрафного
2 ноября
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+