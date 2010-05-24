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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Салют - Краснодар
Салют - Краснодар: обзор матча 24 мая 2010
Салют
24.05.2010, понедельник, 18:30
Россия. Первый дивизион, 12 тур
1 : 2
Завершен
Краснодар
16'
Ю. Роденков
76'
А. Яркин
84'
А. Пазин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Салют - Краснодар
+3
Замена
Е. Тараканов
️️️️
А. Пазин
Желтая карточка
Н. Марков
Желтая карточка
А. Пазин
ГОЛ! 1:2!
А. Пазин
Замена
Д. Дорожкин
️️️️
А. Яркин
ГОЛ! 1:1!
А. Яркин
Пас отдал
М. Деменко
Замена
Д. Ткачук
️️️️
М. Шевченко
Замена
Н. Замалиев
️️️️
Е. Шипицин
Замена
А. Бажев
️️️️
Ю. Роденков
Замена
В. Татарчук
️️️️
М. Комков
Замена
А. Фатуллаев
️️️️
Р. Сурнев
Замена
М. Ромащенко
️️️️
В. Булыга
ГОЛ! 1:0!
Ю. Роденков
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Салют
31
Александр Беленов
ВР
17
Вадим Старков
ЛЗ
21
Сергей Бутырин
ЦЗ
25
Иван Жирный
ПЗ
10
Виталий Булыга
ЛП
9
Владимир Лешонок
ЛП
7
Максим Шевченко
ЦП
21
Валерий Коробкин
ЦП
25
Евгений Шипицин
ЦП
44
Денис Клопков
ЦП
93
Юрий Роденков
ЦФ
Главный тренер
Андрей Репринцев
Краснодар
62
Алексей Ботвиньев
ВР
15
Евгений Калешин
ЛЗ
91
Александр Куликов
ЦЗ
24
Сергей Мирошниченко
ЦЗ
13
Николай Марков
ПЗ
11
Андрей Пазин
ОП
90
Андрей Михеев
ЦП
2
Роман Сурнев
ЦП
25
Максим Деменко
ЦП
10
Михаил Комков
ПП
22
Александр Яркин
ЦФ
Главный тренер
Мурад Мусаев
Салют
16
Сергей Котов
ВР
41
Александр Горин
ЛЗ
66
Йован Танасиевич
ПЗ
31
Денис Ткачук
ЛВ
13
Наиль Замалиев
ЦП
22
Максим Ромащенко
ЦП
9
Амир Бажев
ЦФ
Краснодар
30
Александр Перов
ВР
71
Михаил Багаев
ЛЗ
55
Егор Тараканов
ЦЗ
15
Азим Фатуллаев
ОП
7
Александр Младенов
ЦП
50
Владимир Татарчук
ПП
13
Денис Дорожкин
ЦФ
3-5-1-1
31
Беленов
17
Старков
21
Бутырин
25
Жирный
9
Лешонок
21
Коробкин
25
Шипицин
44
Клопков
10
Булыга
7
Шевченко
93
Роденков
4-1-4-1
62
Ботвиньев
13
Марков
91
Куликов
24
Мирошниченко
15
Калешин
11
Пазин
10
Комков
2
Сурнев
25
Деменко
90
Михеев
22
Яркин
25
Шипицин
13
Замалиев
13
Замалиев
25
Шипицин
10
Булыга
22
Ромащенко
22
Ромащенко
10
Булыга
7
Шевченко
31
Ткачук
31
Ткачук
7
Шевченко
93
Роденков
9
Бажев
9
Бажев
93
Роденков
11
Пазин
55
Тараканов
55
Тараканов
11
Пазин
2
Сурнев
15
Фатуллаев
15
Фатуллаев
2
Сурнев
10
Комков
50
Татарчук
50
Татарчук
10
Комков
22
Яркин
13
Дорожкин
13
Дорожкин
22
Яркин
Остались в запасе
Салют
Краснодар
16
Сергей Котов
ВР
41
Александр Горин
ЛЗ
66
Йован Танасиевич
ПЗ
Главный тренер
Андрей Репринцев
7
Александр Младенов
ЦП
30
Александр Перов
ВР
71
Михаил Багаев
ЛЗ
Главный тренер
Мурад Мусаев
Остались в запасе
16
Сергей Котов
ВР
41
Александр Горин
ЛЗ
66
Йован Танасиевич
ПЗ
Остались в запасе
7
Александр Младенов
ЦП
30
Александр Перов
ВР
71
Михаил Багаев
ЛЗ
Главный тренер
Андрей Репринцев
Главный тренер
Мурад Мусаев
Статистика матча Салют - Краснодар
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
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Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Салют
2 : 0
31.10.2026
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 29 тур
Салют
7 : 1
24.10.2026
Зенит
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Салют
3 : 0
17.10.2026
Арсенал-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Строгино
1 : 6
11.10.2026
Салют
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 26 тур
Салют
3 : 1
03.10.2026
СКА-Хабаровск-2
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Информация о матче
Главный судья:
Вячеслав Попов
(Екатеринбург)
Стадион:
Салют
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