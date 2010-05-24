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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Ротор - Мордовия
Ротор - Мордовия: обзор матча 24 мая 2010
Ротор
24.05.2010, понедельник, 19:00
Россия. Первый дивизион, 12 тур
0 : 6
Завершен
Мордовия
16'
Б. Семлер
26'
К. Панченко
32'
К. Панченко
39'
Д. Сысуев
68'
Ю. Кулешов
85'
Р. Корян
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ротор - Мордовия
ГОЛ! 0:6!
Р. Корян
Пас отдал
Б. Семлер
Замена
Р. Корян
️️️️
Ирэ
Замена
Р. Мухаметшин
️️️️
К. Панченко
Замена
А. Дутов
️️️️
Ю. Кулешов
ГОЛ! 0:5!
Ю. Кулешов
Пас отдал
Б. Семлер
Замена
Д. Гузь
️️️️
А. Епифанов
Замена
Э. Танделов
️️️️
Д. Сысуев
Желтая карточка
И. Шестаков
ГОЛ! 0:4!
Д. Сысуев
Пас отдал
К. Панченко
Замена
А. Савин
️️️️
В. Смирнов
Замена
Я. Эрлих
️️️️
С. Шудров
ГОЛ! 0:3!
К. Панченко
ГОЛ! 0:2!
К. Панченко
16'
ГОЛ! 0:1!
Б. Семлер
Пас отдал
П. Дорохин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ротор
1
Александр Малышев
ВР
82
Василий Чернов
ЦЗ
14
Алексей Епифанов
ЦЗ
3
Николай Олеников
ЦЗ
15
Алексей Житников
ПЗ
34
Олег Алейник
ЛП
23
Владимир Смирнов
ЦП
24
Роман Тузовский
ЦП
18
Сергей Шудров
ЦП
22
Игорь Шестаков
АП
33
Исо Каньенда
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
Мордовия
1
Андрей Рыжиков
ВР
24
Константин Зайцев
ВР
3
Алексей Мулдаров
ЦЗ
22
Максим Будников
ЦЗ
22
Ильдар Шабаев
ПЗ
11
Борут Семлер
ЦП
20
Ирэ
ЦП
40
Юрий Кулешов
ЦП
21
Павел Дорохин
ЦП
8
Дмитрий Сысуев
ЦФ
8
Кирилл Панченко
ЦФ
Главный тренер
Марат Мустафин
Ротор
1
Андрей Чичкин
ВР
55
Дмитрий Гузь
ЦЗ
8
Кирилл Кочубей
ЦП
7
Виктор Борисов
ЦФ
11
Яков Эрлих
ЦФ
9
Михаил Маркосов
ЦФ
18
Александр Савин
ЦФ
Мордовия
1
Денис Шебанов
ВР
9
Рустем Мухаметшин
ЛП
66
Александр Дутов
ОП
11
Эдуард Лусикян
ЦП
17
Эльбрус Танделов
ЦП
23
Руслан Мухаметшин
ЦФ
9
Руслан Корян
ЦФ
4-4-1-1
1
Малышев
82
Чернов
14
Епифанов
3
Олеников
15
Житников
34
Алейник
24
Тузовский
18
Шудров
23
Смирнов
22
Шестаков
33
Каньенда
3-4-2
1
Рыжиков
22
Шабаев
22
Будников
3
Мулдаров
20
Ирэ
40
Кулешов
21
Дорохин
11
Семлер
8
Панченко
8
Сысуев
18
Шудров
11
Эрлих
11
Эрлих
18
Шудров
14
Епифанов
55
Гузь
55
Гузь
14
Епифанов
23
Смирнов
18
Савин
18
Савин
23
Смирнов
8
Сысуев
17
Танделов
17
Танделов
8
Сысуев
40
Кулешов
66
Дутов
66
Дутов
40
Кулешов
8
Панченко
23
Мухаметшин
23
Мухаметшин
8
Панченко
20
Ирэ
9
Корян
9
Корян
20
Ирэ
Остались в запасе
Ротор
Мордовия
8
Кирилл Кочубей
ЦП
7
Виктор Борисов
ЦФ
1
Андрей Чичкин
ВР
9
Михаил Маркосов
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
11
Эдуард Лусикян
ЦП
1
Денис Шебанов
ВР
9
Рустем Мухаметшин
ЛП
Главный тренер
Марат Мустафин
Остались в запасе
8
Кирилл Кочубей
ЦП
7
Виктор Борисов
ЦФ
1
Андрей Чичкин
ВР
9
Михаил Маркосов
ЦФ
Остались в запасе
11
Эдуард Лусикян
ЦП
1
Денис Шебанов
ВР
9
Рустем Мухаметшин
ЛП
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
Главный тренер
Марат Мустафин
Статистика матча Ротор - Мордовия
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
СКА-Хабаровск
- : -
21.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Ротор
1 : 1
08.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Торпедо
1 : 1
23.10.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Ротор
0 : 1
16.10.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Ротор
2 : 2
10.10.2026
Волга
Мордовия
Россия. ФНЛ, 27 тур
Чертаново
3 : 0
15.03.2020
Мордовия
Россия. ФНЛ, 26 тур
Мордовия
2 : 3
09.03.2020
СКА-Хабаровск
Россия. ФНЛ, 25 тур
Балтика
0 : 2
23.11.2019
Мордовия
Россия. ФНЛ, 24 тур
Мордовия
1 : 1
17.11.2019
Факел
Россия. ФНЛ, 23 тур
Чайка
3 : 1
13.11.2019
Мордовия
Информация о матче
Главный судья:
Альмир Каюмов
(Москва)
Стадион:
Олимпия
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