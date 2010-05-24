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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Химки - Динамо
Химки - Сочи: обзор матча 24 мая 2010
Химки
24.05.2010, понедельник, 19:00
Россия. Первый дивизион, 12 тур
4 : 1
Завершен
Сочи
36'
А. Нежелев
73'
А. Ибрагимов (П)
76'
К. Дудченко
85'
А. Юсупов
58'
А. Гонежуков (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Химки - Сочи
Замена
С. Маслов
️️️️
К. Дудченко
Замена
Н. Колесников
️️️️
Д. Извеков
ГОЛ! 4:1!
А. Юсупов
Пас отдал
Е. Гапон
Замена
А. Мамонов
️️️️
А. Нежелев
Замена
М. Андреев
️️️️
М. Рогов
Замена
Д. Извеков
️️️️
А. Гарбузов
ГОЛ! 3:1!
К. Дудченко
ГОЛ с пенальти! 2:1!
А. Ибрагимов
Замена
С. Пономаренко
️️️️
М. Канаев
Замена
А. Оганесян
️️️️
А. Петров
Замена
А. Курнаев
️️️️
Д. Давыдов
ГОЛ с пенальти! 1:1!
А. Гонежуков
ГОЛ! 1:0!
А. Нежелев
Пас отдал
Е. Гапон
Желтая карточка
А. Сыропятов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Химки
21
Роман Березовский
ВР
33
Евгений Гапон
ЛЗ
31
Адиль Ибрагимов
ЦЗ
80
Игорь Климов
ЦЗ
7
Анатолий Нежелев
ЦЗ
4
Никита Чичерин
ПЗ
17
Михаил Канаев
ОП
10
Александр Петров
ЦП
4
Артур Юсупов
ЦП
10
Сергей Кузнецов
ЦП
30
Константин Дудченко
ЦФ
Сочи
30
Дмитрий Епифанов
ВР
3
Сергей Черногаев
ЦЗ
22
Иван Дьягольченко
ЦЗ
2
Алексей Сыропятов
ЦЗ
81
Константин Зимулька
ЦЗ
2
Дмитрий Давыдов
ПЗ
31
Максим Рогов
ЛП
10
Михаил Козлов
ОП
16
Андрей Гарбузов
ЦП
27
Сергей Рогачев
ЦФ
20
Азамат Гонежуков
ЦФ
Главный тренер
Игорь Осинькин
Химки
17
Станислав Козырев
ВР
12
Сергей Пономаренко
ЦЗ
28
Арсен Оганесян
ЛП
15
Дмитрий Голышев
ЦП
15
Александр Евстафьев
ЦФ
24
Антон Мамонов
ЦФ
14
Сергей Маслов
ЦФ
Сочи
16
Михаил Алфимов
ВР
14
Георгий Сахвадзе
ЦЗ
10
Дмитрий Извеков
ЦП
23
Никита Колесников
ЦП
78
Любомир Кантонистов
ЦП
77
Максим Андреев
АП
21
Александр Курнаев
ПП
3-3-3-1
21
Березовский
31
Ибрагимов
80
Климов
7
Нежелев
33
Гапон
17
Канаев
4
Чичерин
10
Петров
4
Юсупов
10
Кузнецов
30
Дудченко
3-3-2-2
30
Епифанов
22
Дьягольченко
2
Сыропятов
81
Зимулька
2
Давыдов
10
Козлов
3
Черногаев
16
Гарбузов
31
Рогов
20
Гонежуков
27
Рогачев
17
Канаев
12
Пономаренко
12
Пономаренко
17
Канаев
10
Петров
28
Оганесян
28
Оганесян
10
Петров
7
Нежелев
24
Мамонов
24
Мамонов
7
Нежелев
30
Дудченко
14
Маслов
14
Маслов
30
Дудченко
16
Гарбузов
10
Извеков
10
Извеков
16
Гарбузов
31
Рогов
77
Андреев
77
Андреев
31
Рогов
Извеков
23
Колесников
23
Колесников
Извеков
2
Давыдов
21
Курнаев
21
Курнаев
2
Давыдов
Остались в запасе
Химки
Сочи
15
Александр Евстафьев
ЦФ
15
Дмитрий Голышев
ЦП
17
Станислав Козырев
ВР
16
Михаил Алфимов
ВР
14
Георгий Сахвадзе
ЦЗ
78
Любомир Кантонистов
ЦП
Главный тренер
Игорь Осинькин
Остались в запасе
15
Александр Евстафьев
ЦФ
15
Дмитрий Голышев
ЦП
17
Станислав Козырев
ВР
Остались в запасе
16
Михаил Алфимов
ВР
14
Георгий Сахвадзе
ЦЗ
78
Любомир Кантонистов
ЦП
Главный тренер
Игорь Осинькин
Статистика матча Химки - Сочи
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Химки
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Спартак
5 : 0
24.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Химки
3 : 2
17.05.2025
Рубин
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Оренбург
1 : 1
10.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Химки
1 : 1
04.05.2025
Ростов
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Химки
2 : 2
27.04.2025
Акрон
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
- : -
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Текстильщик
1 : 3
24.10.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Ротор
0 : 1
16.10.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Сочи
1 : 0
11.10.2026
Уфа
Информация о матче
Главный судья:
Александр Гвардис
(Калининград)
Стадион:
Родина
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