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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Кубань (ЛФЛ) - Балтика
Кубань (ЛФЛ) - Балтика: обзор матча 24 мая 2010
Кубань (ЛФЛ)
24.05.2010, понедельник, 20:00
Россия. Первый дивизион, 12 тур
0 : 0
Завершен
Балтика
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кубань (ЛФЛ) - Балтика
+4
Замена
В. Магомедов
️️️️
А. Семенов
Замена
М. Бузникин
️️️️
Д. Голубов
Желтая карточка
И. Армаш
Замена
С. Резников
️️️️
И. Завалий
Замена
В. Янчук
️️️️
В. Кулик
Замена
А. Сквернюк
️️️️
О. Малюков
Вторая желтая
Ю. Лебедев
Желтая карточка
В. Головатенко
Желтая карточка
В. Кулик
Замена
Д. Горбушин
️️️️
А. Тлисов
Желтая карточка
Ю. Лебедев
Желтая карточка
О. Малюков
Желтая карточка
И. Завалий
Замена
Р. Калимуллин
️️️️
Н. Никезич
Замена
М. Попов
️️️️
П. Могилевский
Желтая карточка
В. Кренделев
20'
Желтая карточка
М. Джалович
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кубань (ЛФЛ)
98
Александр Будаков
ВР
8
Роман Бугаев
ЛЗ
5
Виктор Головатенко
ЛЗ
15
Максим Жавнерчик
ЛЗ
27
Олег Малюков
ЦЗ
5
Игорь Армаш
ЦЗ
9
Николай Жиляев
ЛП
11
Георге Букур
ЛП
8
Артур Тлисов
ОП
55
Владислав Кулик
ЦП
17
Никола Никезич
ЦФ
Балтика
1
Алексей Рогачев
ВР
2
Вячеслав Кренделев
ЛЗ
5
Егор Крыштафович
ЦЗ
14
Антон Рогочий
ЦЗ
23
Павел Могилевский
ЦЗ
13
Алексей Семенов
ПЗ
27
Юрий Лебедев
ПЗ
28
Юрий Мамаев
ЦП
0
Марко Джалович
ЦП
17
Иван Завалий
ЦФ
85
Дмитрий Голубов
ЦФ
Главный тренер
Иван Лях
Кубань (ЛФЛ)
85
Богдан Карюкин
ВР
28
Азат Байрыев
ЦЗ
9
Дмитрий Горбушин
ЦП
23
Алексей Сквернюк
ЦП
77
Ильдар Ахметзянов
ЦП
99
Вадим Янчук
ЦФ
15
Рустем Калимуллин
ЦФ
Балтика
22
Дмитрий Изотов
ВР
85
Михаил Попов
ЛЗ
13
Валиабдула Магомедов
ЦП
10
Алексей Тринитацкий
ЦП
6
Станислав Резников
ЦП
15
Максим Бузникин
ЦФ
3-3-3-1
98
Будаков
5
Головатенко
27
Малюков
5
Армаш
15
Жавнерчик
8
Тлисов
8
Бугаев
11
Букур
55
Кулик
9
Жиляев
17
Никезич
3-2-2-2
1
Рогачев
5
Крыштафович
14
Рогочий
23
Могилевский
27
Лебедев
2
Кренделев
28
Мамаев
0
Джалович
85
Голубов
17
Завалий
8
Тлисов
9
Горбушин
9
Горбушин
8
Тлисов
55
Кулик
99
Янчук
99
Янчук
55
Кулик
27
Малюков
23
Сквернюк
23
Сквернюк
27
Малюков
17
Никезич
15
Калимуллин
15
Калимуллин
17
Никезич
85
Голубов
15
Бузникин
15
Бузникин
85
Голубов
13
Семенов
13
Магомедов
13
Магомедов
13
Семенов
17
Завалий
6
Резников
6
Резников
17
Завалий
23
Могилевский
85
Попов
85
Попов
23
Могилевский
Остались в запасе
Кубань (ЛФЛ)
Балтика
85
Богдан Карюкин
ВР
28
Азат Байрыев
ЦЗ
77
Ильдар Ахметзянов
ЦП
10
Алексей Тринитацкий
ЦП
22
Дмитрий Изотов
ВР
Главный тренер
Иван Лях
Остались в запасе
85
Богдан Карюкин
ВР
28
Азат Байрыев
ЦЗ
77
Ильдар Ахметзянов
ЦП
Остались в запасе
10
Алексей Тринитацкий
ЦП
22
Дмитрий Изотов
ВР
Главный тренер
Иван Лях
Статистика матча Кубань (ЛФЛ) - Балтика
4
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 38 тур
Кубань (ЛФЛ)
3 : 3
12.05.2018
Томь
Россия. ФНЛ, 37 тур
Крылья Советов
1 : 0
06.05.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 36 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 0
02.05.2018
Нижний Новгород
Россия. ФНЛ, 35 тур
Луч
2 : 2
28.04.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 34 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 3
22.04.2018
Авангард
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
- : -
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Информация о матче
Главный судья:
Игорь Егоров
(Нижний Новгород)
Стадион:
Кубань
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