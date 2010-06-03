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май 2010
июнь 2010
Товарищеские матчи. Сборные 2010
Испания
1 : 0
Южная Корея
Матч завершен
Италия
1 : 2
Мексика
Матч завершен
Германия
3 : 1
Босния и Герцеговина
Матч завершен
Россия. Второй Дивизион. Зона Запад 2010, 9 тур
Торпедо Вл
1 : 2
Матч завершен
Россия. Второй Дивизион. Зона Урал-Поволжье 2010, 6 тур
Рубин-2
1 : 1
Сокол
Матч завершен
Тюмень
2 : 1
Матч завершен
2 : 1
Динамо Киров
Матч завершен
Уфа
1 : 0
Волга
Матч завершен
Оренбург
4 : 1
Носта
Матч завершен
0 : 2
Челябинск
Матч завершен
Нефтехимик
2 : 2
Химик
Матч завершен
США. МЛС 2010
Нью-Йорк Ред Буллз
2 : 1
Динамо Хьюстон
Матч завершен
Сан-Хосе
2 : 2
Коламбус
Матч завершен