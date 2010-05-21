Все матчи Онлайн Завершенные Важные Избранные
апрель 2010
май 2010
ЧЕ-2010. Сборные. До 17 лет 2010. группа A, 2 тур
Испания (до 17)
4 : 0
Матч завершен
1 : 0
Португалия (до 17)
Матч завершен
ЧЕ-2010. Сборные. До 17 лет 2010. группа B, 2 тур
1 : 1
Матч завершен
0 : 1
Матч завершен
Сборные. Международный турнир "Надежда". Тулон 2010. группа B, 2 тур
3 : 1
Катар
Матч завершен
5 : 0
Россия (мол)
Матч завершен
Товарищеские матчи. Сборные 2010
Эстония
2 : 0
Финляндия
Матч завершен
Португалия (мол.)
0 : 0
Нидерланды (мол.)
Матч завершен
Саудовская Аравия
1 : 0
Конго
Матч завершен
Россия. Первый дивизион 2010, 11 тур
СКА-Хабаровск
2 : 3
Шинник
Матч завершен
Луч
0 : 3
Динамо Бр
Матч завершен
КАМАЗ
1 : 1
Урал
Матч завершен
Ротор
0 : 2
Матч завершен
Салют
1 : 0
Матч завершен
Авангард
1 : 2
Краснодар
Матч завершен
Химки
1 : 0
Балтика
Матч завершен
Волга
3 : 0
Иртыш
Матч завершен
Волгарь
0 : 3
Мордовия
Матч завершен
Кубань (ЛФЛ)
2 : 0
Сочи
Матч завершен
Кубок Либертадорес 2010, 1/4 финала, ответный матч
Эстудиантес
2 : 1
Интернасьонал
Матч завершен
Универсидад де Чили
1 : 2
Фламенго
Матч завершен
США. МЛС 2010
Нью-Йорк Ред Буллз
1 : 3
Коламбус
Матч завершен
Даллас
0 : 1
Лос-Анджелес Гэлакси
Матч завершен
Беларусь. Высшая лига 2010, 11 тур
Нафтан
0 : 2
Шахтер
Матч завершен
Витебск
0 : 3
Минск
Матч завершен