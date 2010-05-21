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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
КАМАЗ - Урал
КАМАЗ - Урал: обзор матча 21 мая 2010
КАМАЗ
21.05.2010, пятница, 18:00
Россия. Первый дивизион, 11 тур
1 : 1
Завершен
Урал
17'
С. Сердюков
87'
Х. Мамтов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол КАМАЗ - Урал
ГОЛ! 1:1!
Х. Мамтов
Замена
М. Галиуллин
️️️️
К. Скрыльников
Замена
А. Делькин
️️️️
М. Пименов
Замена
П. Сикимич
️️️️
А. Малоян
Замена
С. Лебамба
️️️️
С. Гогниев
Замена
А. Шляпкин
️️️️
С. Настусенко
Замена
Х. Мамтов
️️️️
О. Шатов
Замена
А. Кобялко
️️️️
С. Сердюков
Замена
И. Темников
️️️️
Н. Сафрониди
Желтая карточка
С. Сердюков
Желтая карточка
М. Пименов
Желтая карточка
Р. Хисамов
ГОЛ! 1:0!
С. Сердюков
Пас отдал
С. Настусенко
17'
15'
Желтая карточка
Н. Сафрониди
2'
Желтая карточка
А. Фидлер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
КАМАЗ
1
Денис Вавилин
ВР
88
Ирек Ганиев
ЛЗ
4
Антон Гудукин
ЦЗ
13
Рафаэль Хисамов
ЦЗ
34
Алексей Козлов
ПЗ
77
Семен Настусенко
ЦП
14
Михаил Пименов
ЦП
33
Александр Кренделев
ЦП
14
Игорь Коронов
ПП
2
Спартак Гогниев
ЦФ
29
Сергей Сердюков
ЦФ
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Урал
1
Евгений Помазан
ВР
70
Николай Сафрониди
ЛЗ
34
Александр Кацалапов
ЛЗ
2
Николай Самойлов
ЛЗ
15
Александр Новиков
ЦЗ
34
Денис Тумасян
ЦЗ
10
Артем Фидлер
ОП
27
Олег Шатов
ЦП
30
Герсон Асеведо
ЦП
36
Константин Скрыльников
ЦП
0
Артур Малоян
ЦФ
Главный тренер
Борис Стукалов
КАМАЗ
98
Дмитрий Абакумов
ВР
77
Александр Куканос
ЦЗ
27
Станислав Лебамба
ПЗ
13
Алексей Шляпкин
ЦП
4
Роман Славнов
ПП
22
Антон Кобялко
ЦФ
90
Артем Делькин
ЦФ
Урал
0
Сергей Армишев
ВР
11
Иван Темников
ПЗ
66
Андрей Вавилченков
ЦП
10
Юрий Пугачев
ЦФ
24
Максим Галиуллин
ЦФ
9
Хасан Мамтов
ЦФ
81
Предраг Сикимич
ЦФ
4-4-2
1
Вавилин
88
Ганиев
4
Гудукин
13
Хисамов
34
Козлов
77
Настусенко
14
Пименов
33
Кренделев
14
Коронов
29
Сердюков
2
Гогниев
3-3-3-1
1
Помазан
34
Кацалапов
15
Новиков
34
Тумасян
70
Сафрониди
10
Фидлер
2
Самойлов
27
Шатов
30
Асеведо
36
Скрыльников
0
Малоян
2
Гогниев
27
Лебамба
27
Лебамба
2
Гогниев
77
Настусенко
13
Шляпкин
13
Шляпкин
77
Настусенко
29
Сердюков
22
Кобялко
22
Кобялко
29
Сердюков
14
Пименов
90
Делькин
90
Делькин
14
Пименов
36
Скрыльников
24
Галиуллин
24
Галиуллин
36
Скрыльников
70
Сафрониди
11
Темников
11
Темников
70
Сафрониди
27
Шатов
9
Мамтов
9
Мамтов
27
Шатов
0
Малоян
81
Сикимич
81
Сикимич
0
Малоян
Остались в запасе
КАМАЗ
Урал
77
Александр Куканос
ЦЗ
98
Дмитрий Абакумов
ВР
4
Роман Славнов
ПП
Главный тренер
Роберт Евдокимов
66
Андрей Вавилченков
ЦП
10
Юрий Пугачев
ЦФ
0
Сергей Армишев
ВР
Главный тренер
Борис Стукалов
Остались в запасе
77
Александр Куканос
ЦЗ
98
Дмитрий Абакумов
ВР
4
Роман Славнов
ПП
Остались в запасе
66
Андрей Вавилченков
ЦП
10
Юрий Пугачев
ЦФ
0
Сергей Армишев
ВР
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Главный тренер
Борис Стукалов
Статистика матча КАМАЗ - Урал
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
КАМАЗ
- : -
21.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Велес
2 : 1
09.11.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
КАМАЗ
2 : 1
17.10.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
СКА-Хабаровск
3 : 3
10.10.2026
КАМАЗ
Урал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
- : -
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Челябинск
1 : 3
25.10.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Урал
1 : 2
18.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Урал
1 : 2
10.10.2026
Велес
Информация о матче
Главный судья:
Николай Иванов
(Санкт-Петербург)
Стадион:
КАМАЗ
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