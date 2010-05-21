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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Авангард - Краснодар
Авангард - Краснодар: обзор матча 21 мая 2010
Авангард
21.05.2010, пятница, 18:30
Россия. Первый дивизион, 11 тур
1 : 2
Завершен
Краснодар
85'
А. Зобнин
21'
Р. Сурнев
52'
Д. Дорожкин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Авангард - Краснодар
Желтая карточка
А. Киреев
ГОЛ! 1:2!
А. Зобнин
Замена
М. Панин
️️️️
А. Коломийченко
Замена
А. Фатуллаев
️️️️
А. Пазин
Замена
И. Кнежевич
️️️️
Д. Дорожкин
Пенальти не реализован!
С. Коровушкин
Замена
А. Олейник
️️️️
Р. Сурнев
ГОЛ! 0:2!
Д. Дорожкин
Пас отдал
А. Михеев
Желтая карточка
М. Некрасов
Замена
А. Киреев
️️️️
Г. Смуров
Замена
А. Луканченков
️️️️
К. Терентьев
ГОЛ! 0:1!
Р. Сурнев
Пас отдал
А. Михеев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Авангард
30
Валерий Чижов
ВР
79
Кирилл Терентьев
ЦЗ
6
Альберт Борзенков
ЦЗ
33
Денис Кондаков
ЦЗ
40
Никита Тимошин
ЦЗ
15
Алексей Коломийченко
ЛП
18
Сергей Коровушкин
ЦП
8
Сергей Щеглов
ЦП
25
Михаил Некрасов
ЦП
17
Денис Синяев
АП
23
Георгий Смуров
ЦФ
Главный тренер
Валерий Есипов
Краснодар
31
Денис Пчелинцев
ВР
15
Евгений Калешин
ЛЗ
24
Сергей Мирошниченко
ЦЗ
91
Александр Куликов
ЦЗ
13
Николай Марков
ПЗ
11
Андрей Пазин
ОП
2
Роман Сурнев
ЦП
90
Андрей Михеев
ЦП
25
Максим Деменко
ЦП
10
Михаил Комков
ПП
13
Денис Дорожкин
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ташуев
Авангард
1
Илья Ильин
ВР
88
Андрей Киреев
ЦЗ
26
Андрей Луканченков
ЦЗ
5
Дмитрий Кудинов
ЦЗ
21
Игорь Бороздин
ЦП
21
Максим Панин
ЦП
14
Александр Зобнин
ЦФ
Краснодар
62
Алексей Ботвиньев
ВР
71
Михаил Багаев
ЛЗ
39
Сергей Цуканов
ЦЗ
15
Азим Фатуллаев
ОП
7
Александр Младенов
ЦП
26
Иван Кнежевич
ЦФ
27
Александр Олейник
ЦФ
4-4-1-1
30
Чижов
79
Терентьев
33
Кондаков
40
Тимошин
6
Борзенков
15
Коломийченко
8
Щеглов
25
Некрасов
18
Коровушкин
17
Синяев
23
Смуров
4-1-4-1
31
Пчелинцев
13
Марков
24
Мирошниченко
91
Куликов
15
Калешин
11
Пазин
10
Комков
90
Михеев
25
Деменко
2
Сурнев
13
Дорожкин
15
Коломийченко
21
Панин
21
Панин
15
Коломийченко
23
Смуров
88
Киреев
88
Киреев
23
Смуров
79
Терентьев
26
Луканченков
26
Луканченков
79
Терентьев
13
Дорожкин
26
Кнежевич
26
Кнежевич
13
Дорожкин
11
Пазин
15
Фатуллаев
15
Фатуллаев
11
Пазин
2
Сурнев
27
Олейник
27
Олейник
2
Сурнев
Остались в запасе
Авангард
Краснодар
21
Игорь Бороздин
ЦП
14
Александр Зобнин
ЦФ
1
Илья Ильин
ВР
5
Дмитрий Кудинов
ЦЗ
Главный тренер
Валерий Есипов
7
Александр Младенов
ЦП
62
Алексей Ботвиньев
ВР
71
Михаил Багаев
ЛЗ
39
Сергей Цуканов
ЦЗ
Главный тренер
Сергей Ташуев
Остались в запасе
21
Игорь Бороздин
ЦП
14
Александр Зобнин
ЦФ
1
Илья Ильин
ВР
5
Дмитрий Кудинов
ЦЗ
Остались в запасе
7
Александр Младенов
ЦП
62
Алексей Ботвиньев
ВР
71
Михаил Багаев
ЛЗ
39
Сергей Цуканов
ЦЗ
Главный тренер
Валерий Есипов
Главный тренер
Сергей Ташуев
Статистика матча Авангард - Краснодар
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Авангард
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Авангард
1 : 1
31.10.2026
Шумбрат
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 29 тур
Спартак Т
2 : 0
24.10.2026
Авангард
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Сатурн
5 : 1
18.10.2026
Авангард
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Авангард
0 : 0
10.10.2026
Волна
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 26 тур
Рязань
4 : 0
04.10.2026
Авангард
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Информация о матче
Главный судья:
Владислав Безбородов
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Трудовые Резервы
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