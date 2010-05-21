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Расписание матчей
Кубок Либертадорес
Универсидад де Чили - Фламенго
Универсидад де Чили - Фламенго: обзор матча 21 мая 2010
Универсидад де Чили
21.05.2010, пятница, 04:15
Кубок Либертадорес, 1/4 финала
1 : 2
Завершен
Фламенго
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Универсидад де Чили - Фламенго
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0
0
Желтые карточки
0
0
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Фламенго
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