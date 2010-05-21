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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Химки - Балтика
Химки - Балтика: обзор матча 21 мая 2010
Химки
21.05.2010, пятница, 19:00
Россия. Первый дивизион, 11 тур
1 : 0
Завершен
Балтика
7'
С. Кузнецов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Химки - Балтика
Желтая карточка
В. Тимофеев
Замена
А. Евстафьев
️️️️
А. Петров
Замена
В. Магомедов
️️️️
И. Завалий
Замена
С. Пономаренко
️️️️
М. Канаев
Замена
Д. Голубов
️️️️
М. Бузникин
Замена
В. Тимофеев
️️️️
С. Резников
19'
Желтая карточка
М. Джалович
ГОЛ! 1:0!
С. Кузнецов
Пас отдал
А. Юсупов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Химки
21
Роман Березовский
ВР
33
Евгений Гапон
ЛЗ
7
Анатолий Нежелев
ЦЗ
80
Игорь Климов
ЦЗ
31
Адиль Ибрагимов
ЦЗ
4
Никита Чичерин
ПЗ
17
Михаил Канаев
ОП
10
Александр Петров
ЦП
4
Артур Юсупов
ЦП
10
Сергей Кузнецов
ЦП
30
Константин Дудченко
ЦФ
Балтика
27
Сергей Правкин
ВР
2
Вячеслав Кренделев
ЛЗ
5
Егор Крыштафович
ЦЗ
14
Антон Рогочий
ЦЗ
23
Павел Могилевский
ЦЗ
13
Алексей Семенов
ПЗ
27
Юрий Лебедев
ПЗ
0
Марко Джалович
ЦП
6
Станислав Резников
ЦП
15
Максим Бузникин
ЦФ
17
Иван Завалий
ЦФ
Главный тренер
Иван Лях
Химки
17
Станислав Козырев
ВР
12
Сергей Пономаренко
ЦЗ
28
Арсен Оганесян
ЛП
15
Дмитрий Голышев
ЦП
15
Александр Евстафьев
ЦФ
24
Антон Мамонов
ЦФ
14
Сергей Маслов
ЦФ
Балтика
1
Алексей Рогачев
ВР
85
Михаил Попов
ЛЗ
13
Виталий Тимофеев
ПЗ
13
Валиабдула Магомедов
ЦП
28
Юрий Мамаев
ЦП
10
Алексей Тринитацкий
ЦП
85
Дмитрий Голубов
ЦФ
3-3-3-1
21
Березовский
7
Нежелев
80
Климов
31
Ибрагимов
33
Гапон
17
Канаев
4
Чичерин
10
Петров
4
Юсупов
10
Кузнецов
30
Дудченко
3-2-2-2
27
Правкин
5
Крыштафович
14
Рогочий
23
Могилевский
27
Лебедев
2
Кренделев
0
Джалович
6
Резников
17
Завалий
15
Бузникин
10
Петров
15
Евстафьев
15
Евстафьев
10
Петров
17
Канаев
12
Пономаренко
12
Пономаренко
17
Канаев
17
Завалий
13
Магомедов
13
Магомедов
17
Завалий
6
Резников
13
Тимофеев
13
Тимофеев
6
Резников
15
Бузникин
85
Голубов
85
Голубов
15
Бузникин
Остались в запасе
Химки
Балтика
15
Дмитрий Голышев
ЦП
17
Станислав Козырев
ВР
28
Арсен Оганесян
ЛП
24
Антон Мамонов
ЦФ
14
Сергей Маслов
ЦФ
28
Юрий Мамаев
ЦП
10
Алексей Тринитацкий
ЦП
1
Алексей Рогачев
ВР
85
Михаил Попов
ЛЗ
Главный тренер
Иван Лях
Остались в запасе
15
Дмитрий Голышев
ЦП
17
Станислав Козырев
ВР
28
Арсен Оганесян
ЛП
24
Антон Мамонов
ЦФ
14
Сергей Маслов
ЦФ
Остались в запасе
28
Юрий Мамаев
ЦП
10
Алексей Тринитацкий
ЦП
1
Алексей Рогачев
ВР
85
Михаил Попов
ЛЗ
Главный тренер
Иван Лях
Статистика матча Химки - Балтика
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Химки
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Спартак
5 : 0
24.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Химки
3 : 2
17.05.2025
Рубин
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Оренбург
1 : 1
10.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Химки
1 : 1
04.05.2025
Ростов
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Химки
2 : 2
27.04.2025
Акрон
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
- : -
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Информация о матче
Главный судья:
Михаил Вилков
(Нижний Новгород)
Стадион:
Родина
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