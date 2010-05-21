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Расписание матчей
Кубок Либертадорес
Эстудиантес - Интернасьонал
Эстудиантес - Интернасьонал: обзор матча 21 мая 2010
Эстудиантес
21.05.2010, пятница, 02:45
Кубок Либертадорес, 1/4 финала
2 : 1
Завершен
Интернасьонал
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Эстудиантес - Интернасьонал
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Эстудиантес
Кубок Либертадорес, Финал
Палмейрас
- : -
28.11.2026
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29.10.2026
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Мирассол
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17.10.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 30 тур
Гремио
0 : 0
11.10.2026
Интернасьонал
Информация о матче
Стадион:
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