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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
СКА-Хабаровск - Шинник
СКА-Хабаровск - Шинник: обзор матча 21 мая 2010
СКА-Хабаровск
21.05.2010, пятница, 12:00
Россия. Первый дивизион, 11 тур
2 : 3
Завершен
Шинник
36'
В. Запояска
40'
А. Димидко
15'
М. Вьештица (П)
85'
М. Вьештица
90+3'
М. Вьештица
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол СКА-Хабаровск - Шинник
Желтая карточка
С. Барсуков
+3
ГОЛ! 2:3!
М. Вьештица
ГОЛ! 2:2!
М. Вьештица
Желтая карточка
А. Смирнов
Желтая карточка
Р. Монарев
Замена
А. Мурнин
️️️️
А. Багаев
Вторая желтая
В. Запояска
Желтая карточка
А. Семенов
Замена
А. Багаев
️️️️
М. Живновицкий
Замена
А. Архипов
️️️️
В. Рыжков
Желтая карточка
Л. Корнилов
Замена
А. Семенов
️️️️
Г. Наврузов
ГОЛ! 2:1!
А. Димидко
Пас отдал
Л. Корнилов
ГОЛ! 1:1!
В. Запояска
Пенальти не реализован!
В. Запояска
Замена
А. Нечаев
️️️️
И. Старков
Замена
Р. Валеев
️️️️
Р. Григорян
19'
Желтая карточка
А. Сухов
Пенальти не реализован!
И. Старков
19'
15'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
М. Вьештица
Желтая карточка
Л. Корнилов
14'
Желтая карточка
В. Запояска
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
СКА-Хабаровск
31
Сергей Барсуков
ВР
2
Игорь Недорезов
ЦЗ
24
Гаджи Наврузов
ЦЗ
3
Андрей Смирнов
ЦЗ
26
Даниэль Балан
ПЗ
10
Иван Старков
ЛП
15
Максим Живновицкий
ЦП
18
Лев Корнилов
ЦП
2
Александр Димидко
ЦП
80
Вячеслав Запояска
ЦП
8
Василий Кармазиненко
ЦФ
Главный тренер
Сергей Горлукович
Шинник
1
Евгений Городов
ВР
13
Максим Белецкий
ЛЗ
25
Дмитрий Половинчук
ЦЗ
16
Милан Вьештица
ЦЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
20
Роман Войдель
ЛП
28
Роман Григорян
ЦП
28
Владислав Рыжков
ЦП
6
Вильям
АП
31
Роман Монарев
ЦФ
Главный тренер
Александр Побегалов
СКА-Хабаровск
19
Алексей Степанов
ВР
13
Андрей Семенов
ЦЗ
5
Сергей Нестеренко
ЦЗ
29
Александр Горбатюк
ЦЗ
18
Александр Нечаев
ЦП
27
Андрей Мурнин
ЦП
15
Александр Багаев
ЦФ
Шинник
27
Станислав Хотеев
ВР
21
Валерий Катынсус
ЦЗ
2
Максим Поворов
ЦЗ
10
Руслан Валеев
ЦП
20
Жеан Карлос
АП
26
Антон Архипов
ЦФ
91
Эдуард Булия
ЦФ
4-5-1
31
Барсуков
2
Недорезов
24
Наврузов
3
Смирнов
26
Балан
10
Старков
18
Корнилов
2
Димидко
80
Запояска
15
Живновицкий
8
Кармазиненко
4-3-1-1
1
Городов
33
Сухов
25
Половинчук
16
Вьештица
13
Белецкий
28
Григорян
28
Рыжков
20
Войдель
6
Вильям
31
Монарев
10
Старков
18
Нечаев
18
Нечаев
10
Старков
15
Живновицкий
15
Багаев
15
Багаев
15
Живновицкий
24
Наврузов
13
Семенов
13
Семенов
24
Наврузов
Багаев
27
Мурнин
27
Мурнин
Багаев
28
Григорян
10
Валеев
10
Валеев
28
Григорян
28
Рыжков
26
Архипов
26
Архипов
28
Рыжков
Остались в запасе
СКА-Хабаровск
Шинник
19
Алексей Степанов
ВР
5
Сергей Нестеренко
ЦЗ
29
Александр Горбатюк
ЦЗ
Главный тренер
Сергей Горлукович
27
Станислав Хотеев
ВР
21
Валерий Катынсус
ЦЗ
2
Максим Поворов
ЦЗ
20
Жеан Карлос
АП
91
Эдуард Булия
ЦФ
Главный тренер
Александр Побегалов
Остались в запасе
19
Алексей Степанов
ВР
5
Сергей Нестеренко
ЦЗ
29
Александр Горбатюк
ЦЗ
Остались в запасе
27
Станислав Хотеев
ВР
21
Валерий Катынсус
ЦЗ
2
Максим Поворов
ЦЗ
20
Жеан Карлос
АП
91
Эдуард Булия
ЦФ
Главный тренер
Сергей Горлукович
Главный тренер
Александр Побегалов
Статистика матча СКА-Хабаровск - Шинник
6
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
6
2
Матчи команд
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
СКА-Хабаровск
- : -
15.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
08.11.2026
Текстильщик
Россия. Кубок, Финал
Ленинградец
1 : 1
04.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
СКА-Хабаровск
1 : 2
18.10.2026
Волга
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
- : -
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Челябинск
2 : 0
01.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Шинник
2 : 1
26.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Велес
1 : 1
18.10.2026
Шинник
Россия. Кубок, 1/2 финала
Нижний Новгород
4 : 0
14.10.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Шинник
2 : 0
10.10.2026
Текстильщик
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Еськов
(Москва)
Стадион:
им. В.И. Ленина
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