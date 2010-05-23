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апрель 2010
май 2010
Сборные. Международный турнир "Надежда". Тулон 2010. группа B, 3 тур
1 : 1
Матч завершен
Катар
2 : 2
Россия (мол)
Матч завершен
Товарищеские матчи. Сборные 2010
США
4 : 0
Германия
Матч завершен
Хорватия
2 : 0
Уэльс
Матч завершен
Товарищеские матчи 2010
Нью-Йорк Ред Буллз
3 : 1
Ювентус
Матч завершен
США. МЛС 2010
Торонто
1 : 0
Нью-Инглэнд Революшн
Матч завершен
Сиэтл
0 : 1
Сан-Хосе
Матч завершен
Динамо Хьюстон
2 : 0
Ди Си Юнайтед
Матч завершен
1 : 2
Реал Солт-Лейк
Матч завершен
Канзаc Сити
0 : 1
Коламбус
Матч завершен