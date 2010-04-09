Все матчи Онлайн Завершенные Важные Избранные
март 2010
апрель 2010
Германия. Бундеслига (2009/2010), 30 тур
Боруссия М
2 : 0
Айнтрахт
Матч завершен
Россия. Молодежное первенство 2010, 5 тур
Кр. Советов (мол)
0 : 3
Раменское
Матч завершен
Динамо (мол)
1 : 1
Томь (мол)
Матч завершен
Спартак М (мол)
4 : 1
Ахмат (мол)
Матч завершен
Чемпионат Украины (2009/2010), 24 тур
Металлург
2 : 1
Матч завершен
Чемпионат Турции (2009/2010), 29 тур
Газиантепспор
0 : 0
Манисаспор
Матч завершен
Чемпионат Австрии (2009/2010), 29 тур
Рид
1 : 3
Рапид
Матч завершен
Чемпионат Бельгии (2009/2010), 4 тур
Сент-Труйден
1 : 1
Андерлехт
Матч завершен
Чемпионат Голландии (2009/2010), 31 тур
РКС Ваалвейк
4 : 1
Витесс
Матч завершен
Чемпионат Португалии (2009/2010), 26 тур
Навал
0 : 0
Насьональ
Матч завершен