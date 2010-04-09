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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Кр. Советов (мол) - Раменское
Кр. Советов (мол) - Раменское: обзор матча 09 апреля 2010
Кр. Советов (мол)
09.04.2010, пятница, 13:30
Россия. Молодежное первенство, 5 тур
0 : 3
Завершен
Раменское
34'
Д. Халилович
51'
А. Молодцов
72'
Д. Зинович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кр. Советов (мол) - Раменское
+2
Замена
А. Савченко
️️️️
Д. Никитинский
+2
Замена
А. Семячкин
️️️️
В. Соболев
Желтая карточка
А. Колодко
Замена
В. Кузьмичев
️️️️
Н. Лапин
ГОЛ! 0:3!
Д. Зинович
Желтая карточка
А. Редя
Желтая карточка
Н. Лапин
Замена
Ш. Курбанов
️️️️
М. Губжев
Замена
А. Храмов
️️️️
В. Хозин
Замена
И. Егошкин
️️️️
И. Цаллагов
ГОЛ! 0:2!
А. Молодцов
Желтая карточка
В. Хозин
Замена
А. Салугин
️️️️
В. Павлов
Замена
Н. Алексеев
️️️️
С. Воронин
Замена
М. Кретов
️️️️
В. Почивалин
Замена
А. Редя
️️️️
А. Концедалов
Замена
А. Колодко
️️️️
А. Анисимов
Вторая желтая
Д. Моц
ГОЛ! 0:1!
Д. Халилович
17'
Желтая карточка
Д. Моц
Замена
Р. Газзаев
️️️️
С. Андрианов
12'
Желтая карточка
М. Губжев
Пенальти не реализован!
С. Андрианов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кр. Советов (мол)
22
Сергей Воронин
ВР
43
Дмитрий Костяев
ЛЗ
13
Валерий Почивалин
ЛЗ
15
Павел Ивашенцев
ЦЗ
25
Алексей Концедалов
ЦЗ
2
Владимир Хозин
ЦЗ
15
Ибрагим Цаллагов
ОП
25
Сергей Андрианов
ЦП
44
Александр Буданов
ЦП
10
Артур Рылов
ПП
69
Василий Павлов
ЦФ
Раменское
24
Виталий Чилюшкин
ВР
3
Максим Плопа
ЦЗ
0
Денис Халилович
ЦЗ
27
Артем Молодцов
ПЗ
9
Никита Лапин
ПАЗ
38
Дмитрий Зинович
ЛП
19
Владимир Соболев
ЛП
21
Артем Анисимов
ЦП
0
Даниил Моц
ЦП
7
Дмитрий Никитинский
ЦП
25
Марат Губжев
ЦФ
Кр. Советов (мол)
30
Никита Алексеев
ВР
2
Андрей Редя
ЦЗ
89
Александр Храмов
ЦЗ
10
Руслан Газзаев
ЦП
89
Игорь Егошкин
ЦП
0
Максим Кретов
ЦФ
77
Александр Салугин
ЦФ
Раменское
47
Михаил Филиппов
ВР
18
Александр Власкин
ЦЗ
33
Шамиль Курбанов
ЦЗ
20
Андрей Савченко
ЦП
28
Александр Семячкин
ЦП
53
Александр Колодко
ЦП
28
Виктор Кузьмичев
ЦП
3-3-3-1
22
Воронин
15
Ивашенцев
25
Концедалов
2
Хозин
13
Почивалин
15
Цаллагов
43
Костяев
25
Андрианов
44
Буданов
10
Рылов
69
Павлов
3-1-5-1
24
Чилюшкин
27
Молодцов
0
Халилович
3
Плопа
9
Лапин
38
Зинович
21
Анисимов
0
Моц
7
Никитинский
19
Соболев
25
Губжев
25
Андрианов
10
Газзаев
10
Газзаев
25
Андрианов
15
Цаллагов
89
Егошкин
89
Егошкин
15
Цаллагов
25
Концедалов
2
Редя
2
Редя
25
Концедалов
2
Хозин
89
Храмов
89
Храмов
2
Хозин
13
Почивалин
0
Кретов
0
Кретов
13
Почивалин
22
Воронин
30
Алексеев
30
Алексеев
22
Воронин
69
Павлов
77
Салугин
77
Салугин
69
Павлов
7
Никитинский
20
Савченко
20
Савченко
7
Никитинский
25
Губжев
33
Курбанов
33
Курбанов
25
Губжев
19
Соболев
28
Семячкин
28
Семячкин
19
Соболев
21
Анисимов
53
Колодко
53
Колодко
21
Анисимов
9
Лапин
28
Кузьмичев
28
Кузьмичев
9
Лапин
Остались в запасе
Кр. Советов (мол)
Раменское
18
Александр Власкин
ЦЗ
47
Михаил Филиппов
ВР
Остались в запасе
Остались в запасе
18
Александр Власкин
ЦЗ
47
Михаил Филиппов
ВР
Статистика матча Кр. Советов (мол) - Раменское
2
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Спартак М (мол)
2 : 1
21.11.2025
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Кр. Советов (мол)
3 : 4
08.11.2025
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Зенит (мол)
3 : 0
31.10.2025
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Кр. Советов (мол)
1 : 1
24.10.2025
Сочи (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 2
17.10.2025
Кр. Советов (мол)
Раменское
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Анжи (мол)
4 : 0
19.11.2010
Раменское
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Раменское
4 : 1
11.11.2010
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Спартак Нч (мол)
2 : 1
04.11.2010
Раменское
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Раменское
3 : 1
30.10.2010
ЦСКА (мол)
Россия. Молодежное первенство, 25 тур
Раменское
0 : 0
22.10.2010
Ахмат (мол)
Информация о матче
Стадион:
ЦСК ВВС
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Кр. Советов (мол)
Раменское
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