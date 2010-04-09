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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Боруссия М - Айнтрахт
Боруссия М - Айнтрахт: обзор матча 09 апреля 2010
Боруссия М
09.04.2010, пятница, 22:30
Германия. Бундеслига, 30 тур
2 : 0
Завершен
Айнтрахт
6'
М. Ройс
56'
Данте
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Боруссия М - Айнтрахт
Желтая карточка
М. Фенин
Замена
Р. Колаутти
️️️️
Р. Бобадилья
Замена
Т. Кляйне
️️️️
К. Матмур
Замена
Ж. Цоуму
️️️️
Х. Алтынтоп
Замена
П. Херрманн
️️️️
М. Ройс
Желтая карточка
О. Николов
Замена
М. Фенин
️️️️
С. Тебер
ГОЛ! 2:0!
Данте
Желтая карточка
Крис
Желтая карточка
Б. Кёлер
Замена
М. Хеллер
️️️️
К. Шпихер
ГОЛ! 1:0!
М. Ройс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия М
26
Логан Бэйлли
ВР
3
Филип Дамс
ЛЗ
4
Данте
ЦЗ
4
Роел Брауверс
ЦЗ
28
Тобиас Левелс
ПЗ
18
Хуан Аранго
ЛП
4
Майкл Брэдли
ЦП
14
Торбен Маркс
ЦП
18
Марко Ройс
АП
25
Рауль Бобадилья
ЦФ
10
Карим Матмур
ЦФ
Главный тренер
Александер Блессин
Айнтрахт
1
Ока Николов
ВР
17
Кристоф Шпихер
ЛЗ
23
Марко Русс
ЦЗ
14
Крис
ЦЗ
18
Бенджамин Кёлер
ЛП
30
Кайо
ЦП
14
Александер Майер
ЦП
7
Халил Алтынтоп
АП
2
Патрик Окс
ПП
55
Юмит Коркмаз
ЦФ
7
Селим Тебер
ЦФ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Боруссия М
33
Кристофер Хаймерот
ВР
19
Томас Кляйне
ЦЗ
24
Тони Янчке
ЦЗ
8
Марсел Меувис
ЦП
7
Патрик Херрманн
ПВ
11
Фабиан Бакер
ЦФ
9
Роберто Колаутти
ЦФ
Айнтрахт
1
Ральф Ферманн
ВР
8
Никола Петкович
ЦЗ
26
Марсель Тич-Риверо
ЦП
20
Марсель Хеллер
ЦП
26
Жювель Цоуму
ЦФ
20
Мартин Фенин
ЦФ
4-3-1-2
26
Бэйлли
3
Дамс
4
Данте
4
Брауверс
28
Левелс
18
Аранго
14
Маркс
4
Брэдли
18
Ройс
10
Матмур
25
Бобадилья
3-4-1-2
1
Николов
23
Русс
14
Крис
17
Шпихер
2
Окс
30
Кайо
14
Майер
18
Кёлер
7
Алтынтоп
7
Тебер
55
Коркмаз
10
Матмур
19
Кляйне
19
Кляйне
10
Матмур
18
Ройс
7
Херрманн
7
Херрманн
18
Ройс
25
Бобадилья
9
Колаутти
9
Колаутти
25
Бобадилья
7
Алтынтоп
26
Цоуму
26
Цоуму
7
Алтынтоп
17
Шпихер
20
Хеллер
20
Хеллер
17
Шпихер
7
Тебер
20
Фенин
20
Фенин
7
Тебер
Остались в запасе
Боруссия М
Айнтрахт
11
Фабиан Бакер
ЦФ
33
Кристофер Хаймерот
ВР
24
Тони Янчке
ЦЗ
8
Марсел Меувис
ЦП
Главный тренер
Александер Блессин
26
Марсель Тич-Риверо
ЦП
1
Ральф Ферманн
ВР
8
Никола Петкович
ЦЗ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Остались в запасе
11
Фабиан Бакер
ЦФ
33
Кристофер Хаймерот
ВР
24
Тони Янчке
ЦЗ
8
Марсел Меувис
ЦП
Остались в запасе
26
Марсель Тич-Риверо
ЦП
1
Ральф Ферманн
ВР
8
Никола Петкович
ЦЗ
Главный тренер
Александер Блессин
Главный тренер
Адольф Хюттер
Статистика матча Боруссия М - Айнтрахт
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 6 тур
Боруссия М
1 : 2
18.10.2026
Хоффенхайм
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 6 тур
Айнтрахт
1 : 0
16.10.2026
Кельн
Информация о матче
Главный судья:
Торстен Кинхефер
(Герне)
Стадион:
Боруссия-Парк
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