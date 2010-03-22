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    Расписание матчей 22-03-2010

    февраль 2010
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
    март 2010
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4
    апрель 2010
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2
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    Россия. Премьер-Лига 2010, 2 тур
    22 марта, понедельник
    15:00
    Томь
    0:1
    Рубин
    Матч завершен
    Чемпионат Чехии (2009/2010), 20 тур
    22 марта, понедельник
    19:30
    Словацко
    3:1
    Славия
    Матч завершен
    Чемпионат Турции (2009/2010), 26 тур
    22 марта, понедельник
    21:00
    Бурсаспор
    2:1
    Денизлиспор
    Матч завершен
    Чемпионат Дании (2009/2010), 21 тур
    22 марта, понедельник
    21:00
    Брондбю
    1:1
    Рандерс
    Матч завершен
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