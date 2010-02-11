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    Расписание матчей 11-02-2010

    январь 2009
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
    февраль 2010
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
    март 2010
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4
    Предыдущий день Следующий день
    Copa del Sol 2010
    11 февраля, четверг
    19:00
    Русенборг
    1:0
    Мольде
    Матч завершен
    11 февраля, четверг
    22:00
    Кальмар
    1:3
    Эльфсборг
    Матч завершен
    Испания. Кубок (2009/2010), 1/2 финала, ответный матч
    11 февраля, четверг
    23:55
    Расинг
    3:2
    Атлетико
    Матч завершен
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