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    Расписание матчей 06-01-2010

    декабрь 2009
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3
    январь 2010
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
    февраль 2010
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
    Предыдущий день Следующий день
    Италия. Серия А (2009/2010), 18 тур
    6 января, среда
    14:30
    Кьево
    0:1
    Интер
    Матч завершен
    6 января, среда
    17:00
    Сиена
    1:5
    Фиорентина
    Матч завершен
    6 января, среда
    17:00
    Кальяри
    2:2
    Рома
    Матч завершен
    6 января, среда
    17:00
    Катания
    1:0
    Болонья
    Матч завершен
    6 января, среда
    17:00
    Аталанта
    0:2
    Наполи
    Матч завершен
    6 января, среда
    17:00
    Бари
    2:0
    Удинезе
    Матч завершен
    6 января, среда
    17:00
    Парма
    1:2
    Ювентус
    Матч завершен
    6 января, среда
    17:00
    Лацио
    4:1
    Ливорно
    Матч завершен
    6 января, среда
    17:00
    Сампдория
    1:1
    Палермо
    Матч завершен
    6 января, среда
    22:45
    Милан
    5:2
    Дженоа
    Матч завершен
    Испания. Кубок (2009/2010), 1/8 финала, ответный матч
    6 января, среда
    20:00
    Сельта
    1:1
    Вильярреал
    Матч завершен
    6 января, среда
    22:00
    Алькоркон
    2:3
    Расинг
    Матч завершен
    6 января, среда
    22:00
    Валенсия
    1:2
    Депортиво
    Матч завершен
    6 января, среда
    23:55
    Рекреативо
    3:0
    Атлетико
    Матч завершен
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