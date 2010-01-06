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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Сиена - Фиорентина
Сиена - Фиорентина: обзор матча 06 января 2010
Сиена
06.01.2010, среда, 17:00
Италия. Серия А, 18 тур
1 : 5
Завершен
Фиорентина
84'
М. Маккароне (П)
5'
П. Кролдруп
28'
М. Сантана
36'
А. Джилардино
66'
А. Джилардино
79'
А. Муту
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сиена - Фиорентина
Желтая карточка
М. Гобби
Желтая карточка
П. Кролдруп
ГОЛ с пенальти! 1:5!
М. Маккароне
ГОЛ! 0:5!
А. Муту
Замена
А. Экдаль
️️️️
М. Паолуччи
ГОЛ! 0:4!
А. Джилардино
Замена
Ч. Натали
️️️️
Фелипе
Желтая карточка
Д. Комотто
Замена
Э. Калайо
️️️️
Режиналдо
Замена
М. Йоргенсен
️️️️
М. Донадель
Замена
М. Гобби
️️️️
М. Паскуаль
Замена
М. Яяло
️️️️
Л. Яролим
ГОЛ! 0:3!
А. Джилардино
ГОЛ! 0:2!
М. Сантана
Желтая карточка
А. Рози
17'
Желтая карточка
М. Донадель
ГОЛ! 0:1!
П. Кролдруп
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сиена
23
Джанлука Курчи
ВР
36
Кристиано Дель Гроссо
ЛЗ
20
Алеандро Рози
ЦЗ
28
Гонцалу Брандау
ЦЗ
25
Санчес Крибари
ЦЗ
5
Пол Кодря
ЦП
8
Симоне Вергассола
ЦП
20
Лукаш Яролим
АП
9
Микеле Паолуччи
ЦФ
7
Массимо Маккароне
ЦФ
91
Режиналдо
РФ
Главный тренер
Марко Джампаоло
Фиорентина
1
Себастьян Фрей
ВР
21
Мануэль Паскуаль
ЛЗ
27
Фелипе
ЦЗ
3
Пер Кролдруп
ЦЗ
16
Джанлука Комотто
ПЗ
11
Марио Сантана
ЛП
11
Хуан Варгас
ЛП
33
Марко Донадель
ЦП
18
Риккардо Монтоливо
ЦП
19
Альберто Джилардино
ЦФ
12
Адриан Муту
ЦФ
Главный тренер
Чезаре Пранделли
Сиена
25
Джанлука Пеголо
ВР
21
Андреа Росси
ЛП
29
Агостино Гарофало
ЦП
18
Мато Яяло
ЦП
8
Альбин Экдаль
ЦП
0
Микеле Фини
ПП
16
Эмануэле Калайо
ЦФ
Фиорентина
1
Влада Аврамов
ВР
18
Массимо Гобби
ЦЗ
14
Чезаре Натали
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
10
Мартин Йоргенсен
ПП
9
Хосе Игнасио Кастильо
ЦФ
15
Хума Бабакар
ЦФ
4-2-1-3
23
Курчи
36
Дель Гроссо
28
Брандау
25
Крибари
20
Рози
5
Кодря
8
Вергассола
20
Яролим
7
Маккароне
9
Паолуччи
91
Режиналдо
4-4-2
1
Фрей
16
Комотто
27
Фелипе
3
Кролдруп
21
Паскуаль
11
Сантана
33
Донадель
18
Монтоливо
11
Варгас
12
Муту
19
Джилардино
20
Яролим
18
Яяло
18
Яяло
20
Яролим
9
Паолуччи
8
Экдаль
8
Экдаль
9
Паолуччи
91
Режиналдо
16
Калайо
16
Калайо
91
Режиналдо
21
Паскуаль
18
Гобби
18
Гобби
21
Паскуаль
27
Фелипе
14
Натали
14
Натали
27
Фелипе
33
Донадель
10
Йоргенсен
10
Йоргенсен
33
Донадель
Остались в запасе
Сиена
Фиорентина
29
Агостино Гарофало
ЦП
25
Джанлука Пеголо
ВР
21
Андреа Росси
ЛП
0
Микеле Фини
ПП
Главный тренер
Марко Джампаоло
1
Влада Аврамов
ВР
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
9
Хосе Игнасио Кастильо
ЦФ
15
Хума Бабакар
ЦФ
Главный тренер
Чезаре Пранделли
Остались в запасе
29
Агостино Гарофало
ЦП
25
Джанлука Пеголо
ВР
21
Андреа Росси
ЛП
0
Микеле Фини
ПП
Остались в запасе
1
Влада Аврамов
ВР
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
9
Хосе Игнасио Кастильо
ЦФ
15
Хума Бабакар
ЦФ
Главный тренер
Марко Джампаоло
Главный тренер
Чезаре Пранделли
Статистика матча Сиена - Фиорентина
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Сиена
Италия. Кубок, 1/4 финала
Фиорентина
2 : 1
23.01.2014
Сиена
Италия. Кубок, 1/8 финала
Катания
1 : 4
15.01.2014
Сиена
Италия. Кубок, 4 раунд
Болонья
1 : 2
03.12.2013
Сиена
Италия. Кубок, 3 раунд
Ливорно
0 : 1
17.08.2013
Сиена
Италия. Серия А, 38 тур
Сиена
1 : 2
19.05.2013
Милан
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
- : -
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 7 тур
Фиорентина
1 : 3
18.10.2026
Комо
Информация о матче
Главный судья:
Доменико Чели
(Камбобассо)
Стадион:
Артемио Франки
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